A Nicolás Márquez, uno de los elegidos por el presidente Javier Milei para dar la batalla cultural que pregona la gestión ultraderechista, le jugó una (muy) mala pasada el algoritmo de YouTube en momentos en los que el biógrafo del presidente se encontraba haciendo una transmisión en vivo en la plataforma de videos.

Es que durante el streaming que el influencer libertario realizaba en su canal, mientras reaccionaba a unas declaraciones del periodista Marcelo Longobardi, aparecieron dos llamativas publicidades que tomaron por sorpresa a Márquez.

Primero irrumpió en escena un espacio publicitario con la leyenda "SEÑALES DE ADVERTENCIA NO RECONOCIDAS DE LA ADICCIÓN SEXUAL EN HOMBRES", seguido de otra, con la frase "USAR PORNO MASTURBACIÓN PARA" y acompañado de la imagen de un dibujo animado de un joven sentado en un inodoro usando un celular.

“Bueno, a ver, a ver… perdón”, esbozó el abogado visiblemente incómodo con la particular situación que atravesaba. Pasado el momento, siguió analizando los dichos de la editorial de Longobardi.

Inmediatamente, la secuencia se volvió viral en las redes sociales y los usuarios también reaccionaron por el papelón protagonizado por Márquez. “Confirmado: Todos los libertarios están todos rotos”, “Antes que los libertarios digan algo: les recuerdo que la publicidad se condiciona en base a lo que buscaste en Google”, “Es un montón... el algoritmo lo tiene re junado” y “Jajajajajajaka por eso pago YouTube Premium” fueron algunos de los comentarios que hicieron burlándose de la embarazosa situación.