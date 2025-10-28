Lionel Messi aseguró que ganar el Mundial con la Selección fue "el sueño" de su vida y que le "gustaría" defender la Copa en la cancha en la edición de Estados Unidos 2026, a manera de prolongar el suspenso sobre una decisión que, a estas alturas, pocos dudan será afirmativa.

"Va a ser espectacular, es algo extraordinario poder estar en un Mundial. Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi Selección si estoy. Y eso lo voy a valorar en el día a día. Sí, obviamente, que ganas las tengo todas porque es un Mundial, ganamos el último Mundial y poder defenderlo en la cancha sería espectacular", afirmó el astro rosarino en una entrevista con la cadena estadounidense NBC en la que contestó en castellano.

Al pensar en el Mundial conquistado en 2022, Messi reconoció que su mente estaba en todos los sacrificios que realizó para llegar a ese éxito: "Lo que pasé y lo que recorrí para conseguir eso, fue el sueño de mi vida, y todo se hizo realidad. Lo que pasé con mi familia, mi gente y Argentina".

Messi, de 38 años, renovó el jueves pasado su contrato con el Inter Miami hasta 2028, con lo que es casi seguro que terminará su carrera en la MLS a la que llegó en 2023 desde el París Saint-Germain.

"Siempre dije que me baso en cómo estoy, en el día a día, en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami al igual que mi familia", comentó.

En otro tramo de la entrevista, consultado por el sobrenombre de GOAT (Greatest Of All Time -mejor de todos los tiempos-) que se suele utilizar en tierra yanqui para los grandes atletas, Messi habló de los ídolos de su juventud y también contemporáneos.

"Obviamente para nosotros, los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo y máxima admiración por todo lo que significó, si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa", aseguró.

"Por hablar de otro deporte, creo que pasó lo mismo con Jordan... Admiro mucho a los tenistas como Federer, Rafa, Djokovic, los tres hicieron que la competición sea mucho más grande de lo que era. Competir durante tanto tiempo por ser el mejor, estar tan cerquita el uno con el otro, hacía que sea mucho más fantástico todo. Seguramente se me olvidan muchísimos deportistas, pero por destacar alguno me quedaría con ellos. Por decir alguno del básquet, LeBron (James), Step (Curry), son jugadores quea admiré mucho y creo que le dieron mucho al deporte el cual hacen cada uno en lo suyo. Bueno, ahí nombre varios", concluyó el crack, como dando a entender que había cumplido con lo solicitado.

Messi estará volviendo a las canchas este sábado a las 20:30 cuanto Inter Miami visite a Nashville por el segundo partido de la serie de cuartos de final de los playoffs de la MLS. La serie es al mejor de tres partidos -un formato bien a la yanqui- por lo que, como el equipo dirigido por Javier Mascherano ganó el primer partido por 3 a 1 como local, de vencer este sábado sacará pasaje a semifinales. De lo contrario, se definirá en el tercer partido, el sábado 8 en Miami.