Faltan ocho meses para que comience el Mundial de Fútbol 2026 . Lionel Messi está instalado desde hace años en Miami y, luego de renovar su contrato con el Inter, brindó una extensa entrevista a un medio local. Le preguntaron en inglés, respondió en castellano. Habló de la edad, de Maradona y de los récords que quedan por superar.

Messi y el Mundial

La idea de que Lionel Messi no llegue a la próxima cita mundialista se instaló hace meses, cuándo él mismo puso en duda tener la capacidad física para hacerlo.

En plena concentración, en el 2026, el rosarino cumplirá 39 años y, según él mismo especificó, "lo más lógico es no llegar". Sin embargo, nada en el Mundo Messi se mueve según la lógica.

En una charla con NBC News, volvió a referirse al tema: "Me gustaría estar en el Mundial 2026 y veré si realmente puedo estar al 100%. Ojalá Dios me permita hacerlo".

También reconoció que esta Copa presenta un desafío particular: "Poder defender el título sería espectacular. Quiero estar bien y ser pieza clave. Lo evaluaré en el día a día de la pretemporada".

Messi, Maradona y los ídolos

"Para nosotros, Maradona fue el ídolo mas grande y una fuente de admiración por todo lo que representaba". En pocas palabras, y frente a la televisión estadounidense, Messi resumió lo que Diego significa para los argentinos.

Pero, además, explicó lo que son los "ídolos" para él: "Hablando de otro deporte, me sucede con Jordan, también tenistas como Federer, Rafa, Djokovic. Hicieron que la competencia fuera todavía mas grande. Competían para ser el mejor y lograron que todo fuera mas increíble".

Por último, destacó a LeBron James: "Ha leído el juego profundamente. Cada uno elevó su deporte".

Messi, los records y la familia

Al ser consultado sobre las marcas históricas que conquistó en su carrera, el rosarino prefirió destacar el trabajo en equipo: "Muchos jugadores se obsesionan con los récords y se olvidan del objetivo principal, que es el éxito del equipo".

También puntualizó acerca de los momentos mas complejos en su carrera, con clara mención a "las finales perdidas": "Hubo momentos en que las cosas no salieron cómo quería, pero nunca me rendí. Lo importante es levantarse y seguir adelante. Siempre hay una nueva oportunidad".

Por otro lado, en cuanto a la familia, aseguró que es su "bien" mas importante: "A lo largo de mi infancia, siempre me gustó estar cerca de mi familia. Todo lo aprendí en casa, con los valores que me inculcaron mi mamá y mi papá".

Entre su rol de padre y el paso de los años, bajo el sol de Miami y lejos de la nieve de Barcelona, Lionel Messi sigue analizando cómo será su futuro en la Selección. Mientras, intenta llevar adelante una vida lo mas normal posible: "Cuando llego a casa, vivo mi vida de padre y paso tiempo con mi familia. Mi vida es sencilla. Y es la mejor manera de vivir".