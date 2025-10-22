Este miércoles en la Ciudad y sus alredeores se espera una jornada inestable. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) podrían registrarse chaparrones entre la mañana y la tarde, con temperaturas que irán de los 19 a los 26 grados y viento del noroeste.

El jueves se mantendrá la nubosidad, con temperaturas que partirán de los 19 grados hasta llegar a los 30 grados, con viento del norte.

El viernes se esperan tormentas durante toda la jornada, una mínima de 20 grados y una máxima de 23 grados, con viento del norte.