LA VOZ DEL ESTADIO ► Airbag anunció su cuarto River del año, para el 17/12, con entradas en venta desde este viernes 24/10 en AllAccess ► Dread Mar I reprogramó para el 11/4 el show que iba a dar este fin de semana en Ferro, y quienes ya hayan comprado su ticket no necesitan hacer ningún trámite ni cambio, a menos que deseen cancelar la compra ► Y Conociendo Rusia se prepara para dar este sábado 25/10 su quinto Movistar Arena, con entradas agotadas.

ESTAMOS EN OBRAS ► Pantalla, música y experiencia escénica arman Sobrecarga, de Melisa Zulberti, que va este jueves 23/10 a las 20.30 en el Centro de Experimentación del Teatro Colón ► Por otro lado, la actriz y creadora de contenido Juli Coria salta de las pantallas al teatro en Lo dejamos acá (14/11, Teatro Argentino, La Plata).

PODCASTINACIÓN ► El viernes 31/10 cierran las convocatorias para el cuarto Estéreo, festival gratuito de podcasts de Rosario (7 al 9/11 en Galpón 11 y Cine El Cairo): el Mundial de Ideas seleccionará 8 proyectos de podcasts para presentarlos en vivo en el festival; la Maratón de Podcast tendrá actividades de formación en producción, guión, actuación y edición; y los Premios Aural reconocerán a "las producciones de podcasts más destacadas" de Argentina.

MUCHO TEXTO ► Electrónica vintage, hiperinflación y glamour ochentoso inspiran la novela Electric Café, 1989, de Emiliano Canal (ExZéntrica) ► Una situación de acantilado, monjes y fuerzas oscuras truena en la novela gótica El rectorado, de Martina Antognini (Odelia) ► Y también salió Piedras, de Laura Petracca, con poemas sobre playas, relámpagos, desapariciones y monstruos marinos (Paripé Books).

SIGUEN GIRANDO ► Chornys empezó octubre con gira por México (con shows en seis ciudades distintas), Estados Unidos y Perú ► Ángela Torres saca a pasear su No Me Olvides Tour por Rosario (5/12), Tucumán (11/12) y Córdoba (13/12) ► Y Terrores Nocturnos emprende gira nacional con funciones en Villa Ballester (31/10), Mar del Plata (8/11), La Plata (15/11), Córdoba (21/11), Rosario (22/11) y CABA (29/11 en El Teatro con Massacre).





