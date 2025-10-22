Cinco estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) hicieron historia este lunes, al ganar el Mundial de Ingeniería en Petróleo que tuvo lugar en Houston, Estados Unidos.

Según explicó la Facultad de Ingeniería de la UBA, a la que pertenecen los estudiantes, "es la primera vez que un equipo argentino se consagra campeón del PetroBowl, que reúne a los 32 mejores del planeta".

En 2024, el grupo, formado por Catalina Daniela Montes, Stefano Saitta, Demian Leonardo Radio, Nadine Sofía Dinoto y Santiago Luis Rolandelli, había salido en octavo lugar, lo que llamó la atención de YPF, que los tomó como pasantes.

"Esto fue algo que nos dio un impulso gigante para crecer nuestra experiencia profesional. Trabajamos codo a codo con los mejores de la industria de Argentina y del mundo y, además, nos brindaron clases de inglés para prepararnos para las preguntas y respuestas del Mundial”, contó Montes, capitana del equipo.

Para hacerse con el primer puesto, la UBA debió enfrentarse a la Universidad de Petronas, de Malasia, luego a la Kazakh British, de Kazajistán, después a la Universidad Federal de Recursos Petroleros Effurun, de Nigeria, le siguió el Instituto Francés del Petróleo y, finalmente, los jóvenes se enfrentaron a la bicampeona Universidad Federal de Río de Janeiro, a la que le ganaron por más de 40 puntos.