El Derecho de Jarras de Agua en bares y restaurantes no se debe pagar nunca, porque es agua potable libre y gratuita para las personas. Toda agua potable que entregue el bar o restaurante al consumidor es y debe ser gratuita, establecido por Ley. Cobrarla es ilegal. El bar puede ser multado o clausurado. Recomendamos pedir siempre ticket fiscal y/o legal.

Pida agua potable libre y gratuita en situación de consumo.

Agregamos que todo servicio o producto gastronómico debe ser explicado antes al consumidor. Las leyes son claras. Hay que evitar todo ardid y engaño. Solicitamos a determinados bares y restaurantes (la gran mayoría cumplen con el Derecho de Jarras de Agua al igual que la Cámara Gastronómica, que desde ya agradecemos) que se fijen en varias leyes y normas jurídicas.

Ejerzamos nuestro Derecho de Jarras de Agua. Derecho no ejercido es Derecho disminuido. El Estado no puede reemplazar nuestras actitudes quedantistas, el ahora es ahora en el bar en el que estés. No corresponde abonar el Derecho de Jarras. Es ilegal todo cobro en tal sentido. Mesura, firmeza y contundencia para defender nuestro Derecho de Jarras. Gracias por tú compromiso por una sociedad armonizada y amabilizada.

Cátedra del Agua UNR.