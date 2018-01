Trabajadores de la radio LT3 , AM 680, realizaron un paro de 24 horas ayer por los "permanentes incumplimientos salariales" de la empresa Rosario Difusión, propiedad del empresario Guillermo Wphei. El titular del Sindicato de Prensa Rosario, Edgardo Carmona, manifestó su preocupación por la emisora rosarina, con atrasos salariales y de aportes. "Es una situación dramática", dijo sobre la continuidad de la emisora, que Wphei habría a la productora Vortice, del empresario Cesar Giancrisostemi, ex CEO de la empresa de residuos patológicos Sunflower. Sin embargo, la tramitación de la licencia en el Enacom todavía no se concretó. Ninguno de los dos grupos empresarios quiere hacerse cargo de los sueldos de los empleados, ni de la deuda que acumuló Wphei en cargas sociales.