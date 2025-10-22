La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo se reunió en el Senado para reanudar el proceso de designación del Defensor del Pueblo y del Procurador Penitenciario, que seguirá su curso con audiencias públicas para evaluar a los candidatos que están en carrera.

En total quedaron 38 postulaciones para el cargo de Defensor del Pueblo y siete para el de procurador penitenciario: los candidatos deberán presentar un plan de trabajo en un plazo de 48 horas, previo paso a las audiencias que comenzarán el 29 de octubre.

La sesión fue presidida por el senador nacional de la UCR, Daniel Kroneberger, quien destacó que el proceso abierto para cubrir esas vacantes es “una respuesta a los argentinos” y “una deuda de la política”. El radical ponderó que se trata de un procedimiento “transparente, en tiempo y forma”, en el que se inscribieron inicialmente 76 postulantes para la Defensoría del Pueblo y 17 para la Procuraduría Penitenciaria.

Por su parte, la senadora de Unión por la Patria (UxP), Anabel Fernández Sagasti, resaltó el avance institucional que significaría poner fin a 16 años de vacancia en un cargo importante como la Defensoría del Pueblo.



