El banco de inversión JP Morgan, uno de los más influyentes del mundo, publicó un informe en el que señala que el mercado ya descuenta una mala elección para el oficialismo, pero no descarta que pueda haber un rebote en las acciones desde la semana próxima si el resultado supoera las expectativas. Su CEO global, Jamie Dimon, llegó al país para mantener reuniones políticas de alto perfil.

El informe del banco de Wall Street subrayó que, pese a la fuerte volatilidad de los últimos meses, las acciones argentinas siguen baratas en términos históricos. Desde las elecciones primarias en Buenos Aires en septiembre, el peso cayó 10 por ciento y el índice MSCI Argentina retrocedió otro 15.

Sin embargo, JP Morgan plantea que el escenario no está cerrado: el mercado ya descuenta una mala elección para el oficialismo, La Libertad Avanza (LLA), y eso genera una asimetría en las expectativas. Si el resultado supera lo que anticipan las encuestas, podría producirse un rebote importante en las acciones locales.

Mientras los analistas del banco difundían su reporte, Jamie Dimon, el CEO global de JP Morgan, en una reunión privada con empresarios, afirmó que "mucho capital volvería a la Argentina si hubiera seguridad jurídica". También destacó el rol de Estados Unidos en la región y el vínculo creciente entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Javier Milei.

Este viernes tiene previsto reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, en un contexto clave, en el que continúa la negociación con bancos internacionales para estructurar un fondo de hasta 20.000 millones de dólares para reforzar reservas. Sin embargo, Dimon dejó claro que sin garantías reales no habrá apoyo financiero masivo.



