"Uno de cada cinco trabajadores es pobre, las ventas minoristas pymes cerraron con retroceso y el 87 por ciento de los consumidores está endeudado y tiene dificultades para pagar la tarjeta". Con esas palabras, Jorge Taiana empezó a repasar en Moreno, las razones para "ponerle un freno a Milei" y, también, a bajarle el telón a la campaña que lo devolverá al Congreso de la Nación, esta vez como diputado.

El exministro de Defensa que encabeza la lista de Fuerza Patria señaló también que el endeudamiento de las familias argentinas "es el reflejo más cruel del modelo actual", al que describió como "un país donde las mayorías se endeudan para comer, mientras unos pocos especulan y ganan fortunas con el dólar". "Defender la soberanía es también defender el derecho de nuestro pueblo a vivir con dignidad, sin ser rehenes de otro país ni de los mercados", dijo, acompañado de la intendenta Mariel Fernández, Sergio Palazzo, Vanessa Siley, Fernanda Miño, intendentes y el senador Wado de Pedro.

Con los números de las encuestas de su lado y con el gobierno nacional convulsionado por los movimientos del gabinete y las internas de los libertarios con el PRO, el gobernador Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa y Taiana, van a cerrar la campaña de Fuerza Patria este jueves desde San Martín con un fuerte discurso convocando a "poner freno" a las políticas de Javier Milei.

Con la intención de mostrar el abanico de sectores perjudicados por las medidas del gobierno libertario en la provincia de Buenos Aires, el acto que será a las 16 horas en la Unsam y del que también participarán Gabriel Katopodis y el intendente local Fernando Moreira, concentrará a jubilados, empresarios Pymes, universitarios, profesionales del Garrahan, mujeres, diversidades, trabajadores de la obra pública, del INTI, el INTA y la CNEA, entre otros.

Se trata del último gran evento del peronismo, que encaró diversidad de recorridas en los últimos días por distintos puntos del interior y del conurbano, además de fortalecer una campaña orientada a explicar cómo votar con la Boleta Única de Papel (BUP), que debuta estas elecciones entre el electorado bonaerense. Por eso, Massa envió un mensaje al grupo de Whatsapp que comparte con los suyos para pedir que asistan todos al acto de este jueves.

Con el acuerdo de sostener la paz interna por lo menos hasta el domingo, el sector alineado con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llevó adelante acciones sobre el uso de la BUP en el territorio, como así también capacitaciones en la sede del PJ nacional, ubicada en calle Matheu de la Ciudad de Buenos Aires; en tanto que Kicillof y Massa, junto a los candidatos de la lista nacional, aplicaron la docencia en las recorridas y a través de las redes sociales. Del mismo modo ejecutaron los intendentes en sus distritos.

El acto en San Martín, que se espera sea convocante, llega después de una semana de varias actividades que contuvo la realización de un plenario de la Confederación General del Trabajo (CGT) con los candidatos sindicales y el gobernador en la ciudad de La Plata; las recorridas de Kicillof con jubilados y personas con discapacidad en distritos de la Segunda y la Cuarta sección; el paso de la segunda candidata y referente del Frente Renovador, Jimena López, por el Parque Industrial de Morón luego de pasar por Chacabuco y Junín y del banderazo en el partido de Moreno.

“No hay soberanía posible si las decisiones del Banco Central se discuten en los escritorios de JP Morgan o se alinean con los intereses de Wall Street", dijo el candidato peronista en ese acto. Y agregó que "el alineamiento automático con los Estados Unidos no fortalece a la Argentina, la debilita. Un país soberano dialoga con el mundo desde su propio interés nacional, no desde la sumisión".

"Fuerza Patria es la garante de la defensa de la industria y del esfuerzo argentino. Cuando se apagan las máquinas en nuestras fábricas no solo se pierde producción: se apaga parte del proyecto de Nación. La industria es el corazón de la independencia económica; sin ella, quedamos reducidos a proveedores de materias primas y mano de obra barata", sumó Taiana en el acto de Moreno.

Un acto para sellar la unidad

Antes de pasar por la Unsam, los popes del peronismo encabezarán una actividad de capacitación de los fiscales del espacio en Almirante Brown, donde también habrá presencia de referentes de los tres espacios centrales de la coalición oficialista.

“Nosotros estamos pidiendo este domingo ponerle un freno a este gobierno, que Milei no gobierne encerrado ni gobierne otro país sino para las provincias argentinas. En toda la provincia de Buenos Aires hay familias que no pueden acceder a la educación o la salud si no son públicas. Esta libertad que pregona Milei es una condena o una esclavitud", dijo el gobernador este miércoles durante una visita a General Pinto, actividad que compartió con Alexis Guerrera, el presidente de la Cámara de Diputados y dirigente de suma cercanía con Massa.

Más adelante, llegará el Día D. El domingo Fuerza Patria repetirá el búnker que utilizó en las elecciones del 7 de septiembre, un hotel céntrico ubicado frente al histórico Teatro Argentino. Allí se reunirán todos los espacios que forman Fuerza Patria.

Para terminar de definir los detalles y según pudo conocer Buenos Aires/12, este martes se reunieron los equipos de ceremonial del Movimiento Derecho al Futuro, de La Cámpora y del Frente Renovador con funcionarios que responden al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

La idea es evitar que alguno de los espacios se quede con la centralidad del acto y se lleve las loas de una victoria del espacio. Para que la ganancia sea compartida, habrá mayor presencia de dirigentes y militantes que en las últimas elecciones provinciales, al tiempo que se puso sobre la mesa la intención de armar dos tribunas afuera donde se puedan ubicar los dirigentes y funcionarios, de modo que cada espacio tenga sitio para capitalizar la elección.

Así las cosas, Fuerza Patria confía en repetir una victoria como la que alcanzó en las primeras elecciones desdobladas, aunque desde sus laboratorios señalan que la diferencia con la propuesta libertaria será menor.

Un triunfo servirá de impulso para encarar la nueva catarata de discusiones que deberá afrontar el espacio que incluyen desde la posibilidad de cambios en el gabinete, renovación de las autoridades de la Legislatura y el debate de proyectos de ley clave como el Presupuesto y la Fiscal Impositiva. Hacia ahí va el peronismo.