Otra semana de represión frente al Congreso de la Nación. Las fuerzas federales, comandadas por Patricia Bullrich, junto a la Policía porteña de Jorge Macri agredieron a los jubilados que se manifestaban como cada miércoles. Uno de ellos, Egidio Contreras, fue golpeado mientras caminaba por la vereda y deberá ser operado por una fractura en su brazo. Una situación por la que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) hizo una denuncia penal contra efectivos de la federal, que fue registrada con teléfonos celulares. "Fue atacado sin razón y de manera imprevista. Es prueba evidente de la irracionalidad, desproporcionalidad y el abuso de poder con el que actuaron", indicaron desde el organismo.

Las fuerzas de seguridad triplicaron a los manifestantes, que querían hacer la ronda alrededor del Congreso. Así y todo reprimieron. Había más de 800 efectivos y entre 300 y 500 manifestantes, según relevó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro del perímetro vallado, había más de 500 efectivos la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Además, de las motos del El Grupo de Operaciones Motorizadas Federal y camiones hidrantes. A eso, se sumaron los 300 policías porteños. Del otro lado, un grupo de jubilados y jubiladas que dieron vueltas alrededor del Congreso y la Plaza e hicieron algunos semaforazos.

"Me agarraron y me tiraron como un misil. Volé como un misil: cabeza para adelante y las piernas estiradas. Hay muchos compañeros que vieron como caí. Los voy a denunciar porque se les veía la cara", contó Contreras a la salida del Hospital Ramos Mejía, a donde fue trasladado. El hombre de 74 años, que vive en Avellaneda y todas las semanas va a la plaza con una whipala (la bandera de los pueblos originarios) en los hombros. “Me dijeron acá, en el hospital, que me tienen que operar, tengo una fractura. En la forma que hoy me tiraron demuestra que es ensañamiento lo que tienen con nosotros”, agregó.

La CPM hizo una denuncia penal por la agresión a Contreras e informaron que cuatro agentes de la Federal lo agarraron por la espalda y lo empujaron de forma violenta contra la vereda, provocándole lesiones. "Como se observa en el registro de los medios, Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista. En la denuncia penal señalamos que ese registro es prueba evidente de la irracionalidad, desproporcionalidad y el abuso de poder con el que actuaron las fuerzas de seguridad", indicaron.

No es la primera vez que Egidio es reprimido por las fuerzas de seguridad de Bullrich. Tal como contó Página/12, desde que está el gobierno de La Libertad Avanza fue gaseado trece veces. Incluso, en una de las marchas dos gendarmes le pegaron tres bastonazos en la espalda y le fracturaron la costilla del lado derecho. "Mi mochilita me amortiguó los golpes, sino me hubiesen roto los pulmones, me lo dijo el neumonólogo", le contó en ese momento a este diario. Ayer recordó esas situaciones: "Me volvió a tocar a mi, se han ensañado con los viejos. Ahora empieza el tramite burocrático para ver dónde me opero por PAMI. Andaré con el brazo mal, seré un discapacitado más, pero no voy a dejar la lucha”.

Ramón "Chúcaro" Ferreyra, de Jubilados Insurgentes, estaba en el lugar y contó que "la policía empezó a a provocarnos y a empujarnos con los escudos contra la pared". Y agregó que estaban caminando "por la vereda, no por la calle. Había camionetas de la policía sobre la mitad de la vereda y la otra mitad en la calle y eso hacía que fuéramos apretujados y ellos hostigando, insultando como siempre".

Por su parte, Rubén Cocurullo contó que ayer "no hubo mucha concurrencia" porque a esta altura del mes, muchos jubilados y jubiladas no tienen dinero para pagar el boleto de colectivo. "En vez de enviar a la gendarmería a la frontera para controlar el narcotráfico manda a reprimir al pueblo. Espero que Bullrich tenga un mal resultados en las elecciones y que se den cuenta q ellos son la´castamafia´", dijo.