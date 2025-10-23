Los pilotos de Aerolíneas Argentinas ratificaron que este viernes habrá “asambleas informativas” en el Aeroparque Jorge Newbery, lo que podría derivar en demoras y cancelaciones de vuelos. La medida tiene lugar tras el fracaso de la negociación paritaria con las autoridades de la aerolínea de bandera.

“Ratificamos que mañana, viernes 24 de octubre, se llevará a cabo la asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery entre las 6:00 y las 10:00 am”, informó la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) en su cuenta de la social X.

El día y la franja horaria de la asamblea planificada es uno de los momentos de mayor movimiento en los aeropuertos nacionales, y particularmente en el principal aeropuerto doméstico del país.

Hasta el momento, explicó el gremio, "Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT”.

Además, "respecto a las fallas detectadas en los motores de la flota B737, que motivaron dejar en tierra 8 aeronaves de este tipo, debido a la evidente falta de previsión empresarial, no solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia", recordó APLA.

La última medida de fuerza llevada adelante por los pilotos fue un paro de 24 horas que se realizó el pasado 9 de octubre en Aeroparque, en la antesala al fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

