La escena es demasiado frágil y, por esa razón, la dificultad para abordarla requiere de un trabajo sobre aquellos procedimientos que parecen invisibles. A simple vista, La gaviota de Anton Chejov puede presentarse como un drama naturalista, tan similar a la vida que se vuelve incapturable. Si la representación queda encapsulada en el realismo, lo que sucede en escena puede resultar insuficiente.

El conflicto en esta obra estrenada originalmente en 1895 y ahora presentada en una nueva versión en el Teatro San Martín parece estar en fuga, a la deriva, circula por los distintos personajes sin convertirse en un núcleo dramático sobre el que gira la acción, como si apenas se notara pero, a la vez, tuviera esa fuerza determinante, esa constancia que percibimos en la realidad.

En los campos de Kiev, Treplev (Juan Cottet) un joven con aspiraciones de escritor lleva a escena un monólogo que escribió para Nina (Carolina Kopelioff), la mujer que ama. Su público está compuesto por Arkadina (Muriel Santa Ana), su madre recién llegada de Moscú donde trabaja como actriz acompañada de Trigorin (Diego Cremonesi) su joven amante que es presentado como un escritor consagrado. Además está Sorin (Vando Villamil), el tío de Treplev y los vecinos de las otras estancias que se acercan para aplacar el aburrimiento de su vida burguesa. Esta escena remite a la representación de los cómicos en Hamlet pero es su propia negación, el reverso realista y opaco de lo que se imaginaba como un momento de revelación. Es acertada la decisión de Rubén Szuchmacher como director y del escenógrafo Jorge Ferrari de darle centralidad al teatrito construido para la ocasión en el primer acto porque el efecto que genera esta puesta en abismo expresa claramente el estado general de la obra.

Treplev quiere proponer formas nuevas pero su texto es un delirio grandilocuente que no provoca ningún interés en el auditorio, a excepción de Dorn (Pablo Caramelo) que parece impresionado y de Mascha (Carolina Saade) que siente un amor no correspondido por Treplev. Chejov, de algún modo, está estableciendo una crítica o directamente una parodia sobre las vanguardias, incluso sobre su propio teatro, especialmente cuando Treplev dice que el arte no tiene que mostrarnos la vida tal como sucede en la realidad sino como aparece en nuestros sueños. Arkadina, que no está dispuesta a dejar de ser el centro de atención, manifiesta su malestar frente a la obra y boicotea la representación. Trigorin es un ser indolente pero queda prendado de la belleza de Nina. El resto del público trata de sobrellevar el momento de tristeza y frustración de Treplev hablando de trivialidades bajo la forma de una reflexión sobre la literatura y el teatro.

Podríamos decir que existen dos grandes líneas en cuanto al modo de abordar la puesta en escena de un clásico. Una que toma la dramaturgia como una partitura que es imprescindible conocer y analizar para alcanzar esas notas, ese tono o código, una decisión que implica cierta fidelidad al texto. Y otra que interviene sobre el material original a nivel procedimental para construir otra narrativa desde la dirección. Rubén Szuchmacher pertenece a la primera categoría. Su conocimiento, tanto de la dramaturgia chejoviana (lo mismo podríamos decir de la puesta que realizó de Hamlet en el Teatro San Martín en el año 2019) como de los recursos de la dirección y la puesta en escena, le proporcionan una claridad para determinar su lectura y concretarla con solvencia arriba del escenario.

Si Daniel Veronese en Los hijos se han dormido (montada en la misma sala Casacuberta del San Martín en el año 2011) estableció una serie de mecanismos en la puesta en escena que generaban tensión y emocionalidad para conseguir una atmósfera chejoviana desafiando los procedimientos del propio Chejov o si Guillermo Cacace presenta por estos días una versión de La gaviota donde se reducen la cantidad de personajes, solo interpretados por mujeres y nos lleva a una instancia donde el drama sucede en torno a una mesa con el público como un personaje implicado en la situación, Szuchmacher decide darle protagonismo al texto, lo que no impide que la dirección logre cierta dimensión dramatúrgica.

El despojo de la escena hace que el montaje se sostenga en la disposición de los cuerpos en el espacio y, de esa manera, se evita la literalidad (un rasgo que no se da en el vestuario realizado por Jorge Ferrari que si bien es muy bello no aporta nada más allá de situarnos en una época). El trabajo mesurado de la actuación permite que el drama nunca estalle y ayuda a no quedar demasiado enfrascado en la anécdota. En este sentido hay que destacar el pasaje del tercer acto cuando Treplev intenta suicidarse y el diálogo entre su madre y su tío se cuenta en un tono sin alteraciones, como si la situación no tuviera ninguna gravedad. El objetivo sería que el público pudiera experimentar cierta incomodidad, una mirada crítica sobre esa burguesía que no sabe cómo enfrentar sus conflictos. Las obras de Chejov podrían ser tragedias pero los personajes buscan cotidianizar el drama, no asumen la magnitud de lo que sucede. Una directora heredera de la estética chejoviana es Lucrecia Martel, en sus películas todas las situaciones parecen tener la misma jerarquía, de allí surge el humor y también el desconcierto.

El problema radica en que en esta versión de Szuchmacher el público queda en un estado contemplativo y faltan los elementos que puedan provocar esa mirada crítica sobre la sociedad burguesa que planteaba Chejov en sus obras. Un mundo en decadencia que unos años después sería aplastado por la revolución bolchevique en 1917 (un acontecimiento del que el autor ruso no pudo ser testigo porque murió en 1905). Chejov decía que sus obras eran comedias y que siempre se las interpreta como dramas. De hecho Konstantin Stanislavski no supo crear una puesta satisfactoria de La gaviota en el año 1898 y eso lo llevó a replantear su método pedagógico.

Szuchmacher al ceñirse tanto al texto no ayuda a ver detrás de esa levedad de las conversaciones la espesura de un drama que tiene que golpear al espectador.

La elección de cuatro actores muy jóvenes para los personajes de Nina, Treplev, Mascha y Medvedenko (Diego Sánchez White) como indicaba el texto original, permite entender como ese estado de frustración que atraviesa las historias chejovianas no es un componente que solo habla de la personalidad de los personajes sino que tiene una envergadura política. De hecho Nina que se anima a mudarse a Moscú para cumplir su sueño de ser actriz y estar con el hombre que ama termina fracasando igual que Sorin que jamás asumió ningún riesgo.

Muriel Santa Ana trabaja con cuidado el personaje de Arkadina sin caer en la tentación de desarrollar en demasía el histrionismo pero entendiendo el nivel de manipulación que tiene el personaje. Diego Cremonesi le da a Trigorin ese rasgo de un hombre sin voluntad, al que el drama jamás parece atravesarlo. Carolina Saade construye una Mascha que se aleja del dramatismo para mostrar su tristeza de una manera poética, como si trazara a su personaje en el aire. Pero tal vez el personaje más logrado es el de Treplev, Juan Cottet comprende esa sensibilidad y ese dolor y sabe mostrarlo con cautela y profundidad pero también con cierto magnetismo, de hecho (a diferencia de otras versiones) es mucho más cautivante Treplev que Trigorin. Esto habla de una lectura inteligente de la obra.

El problema de esta puesta es que más allá de sus aciertos, no deja de ser una obra burguesa, tranquilizadora. Cuando se realiza un montaje en un teatro público las decisiones estéticas tienen que establecer un diálogo con el contexto. El público sale de la función con la idea de haber visto un teatro bien hecho, de haber accedido a la alta cultura pero se aplaca cualquier posibilidad crítica. La oportunidad de cuestionar a esos personajes, de no soportar esa elegancia, de encontrar en esa superficialidad la manifestación de la ausencia de estrategias para la acción, está prácticamente perdida.

Pero quiero quedarme con la imagen que considero más hermosa de la obra; tiene lugar en el cuarto acto cuando Dorn habla de las ciudades que ha conocido en sus viajes y Treplev (que ha conseguido publicar algunos de sus textos) lo mira sentado en su escritorio. A su lado, Mascha lo observa enamorada pero él está al margen de esa mirada y de ese amor. En esa disposición de los cuerpos, en esa dirección de miradas se encierra la sabiduría estética de la puesta de Szuchmacher.

La gaviota se presenta de miércoles a sábados a las 20:30 y los domingos a las 19:30 en el Teatro San Martín