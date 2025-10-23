Como médico de urgencias que ha trabajado en Gaza y presidente internacional de Médicos Sin Fronteras, considero urgente aumentar de forma drástica el número de evacuaciones médicas de las personas que no pueden recibir la atención que necesitan en la Franja. Estas evacuaciones deben ser parte de un esfuerzo sostenido por mantener el alto el fuego y garantizar un flujo masivo y sin restricciones d
Opinión
Gaza, una cuestión de humanidad
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.