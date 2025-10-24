La mediana de los precios para alquilar un monoambiente fue de $300.000 en octubre, mientras que el valor para vivir en departamentos de dos y tres ambientes se ubicó en $400.000 y $500.000, respectivamente. Según el último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), los aumentos interanuales fueron de 67,7% (mono), 60,0% (una habitación) y 61,3% (dos), casi el doble que la inflación interanual de septiembre (31,8%). Los jubilados que tienen un ingreso de $396.305 deben gastar el 75,7% del mismo en el alquiler de un monoambiente medio. Por su parte, los trabajadores que perciben el Salario Mínimo, Vital y Móvil ($322.200) destinan el 93,1% de su ingreso al pago del alquiler de un monoambiente. 