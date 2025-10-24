La mediana de los precios para alquilar un monoambiente fue de $300.000 en octubre, mientras que el valor para vivir en departamentos de dos y tres ambientes se ubicó en $400.000 y $500.000, respectivamente. Según el último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), los aumentos interanuales fueron de 67,7% (mono), 60,0% (una habitación) y 61,3% (dos), casi el doble que la inflación interanual de septiembre (31,8%). Los jubilados que tienen un ingreso de $396.305 deben gastar el 75,7% del mismo en el alquiler de un monoambiente medio. Por su parte, los trabajadores que perciben el Salario Mínimo, Vital y Móvil ($322.200) destinan el 93,1% de su ingreso al pago del alquiler de un monoambiente.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.