La cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una suba de 35,7 por ciento en septiembre respecto al mismo mes de 2024, según informó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. En la comparación mensual, los actos de escritura crecieron 9,9 por ciento contra agosto (6.370). Septiembre sumó 6.998 operaciones, con un monto total de transacciones por 1.162.355 millones de pesos, lo que significó un aumento interanual del 35,7 por ciento. Con respecto al monto medio de los actos, el número se incrementó a 166.098.185 pesos y significó un crecimiento del 76,7 por ciento en doce meses. En moneda estadounidense se posicionó en los 116.608 dólares, de acuerdo al tipo de cambio oficial, y aumentó 23,7 por ciento en un año. Formalizados con hipoteca, se registraron 1.486 escrituras durante el noveno mes del año y en la comparación interanual se incrementó un 110,8 por ciento. Así, desde enero hasta septiembre se contabilizaron 10.827 escrituras, lo que equivale a 449,5 por ciento más interanual.