La consolidación de un modelo extractivista, sin generación de desarrollo local y con crecientes riesgos sociales y ambientales, es uno de los principales riesgos que enfrenta el sector del litio. Frente a este escenario, la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (DHI), creada por el espacio que lidera Juan Grabois, elaboró un informe en el que propone reformar el régimen fiscal nacional y analiza los costos de producción para estimar la rentabilidad del negocio. Según el estudio, una mayor participación estatal en esa renta —como ocurre en otros países mineros— permitiría financiar ciencia y tecnología y promover la industrialización nacional de baterías.

Considerado el “mineral del futuro”, el litio ocupa un lugar central en la transición energética global, al ser un insumo indispensable para las baterías que alimentan vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energías renovables.

Actualmente, la mayor demanda proviene de China (65 por ciento) y se proyecta un consumo futuro en niveles elevados: podría crecer entre tres y diez veces , según estimaciones del Departamento de Energía de Estados Unidos.

En cuanto al litio que se ha demostrado ser “técnica y económicamente viable”, Chile lidera el ranking con el 31 por ciento de las reservas globales, seguido por Australia con 23 por ciento y Argentina con 13 por ciento, en base a datos del Servicio Geológico norteamericano. Además, a diferencia de la minería convencional, las reservas de litio en las salmueras que fluyen debajo de los salares permiten obtener el mineral con los costos más bajos del mundo. Alrededor del 90 por ciento de estas reservas están en el “triángulo latinoamericano”.

Pero el marco regulatorio es bien distinto a un lado y otro de la cordillera. En Chile, el litio se considera un recurso estratégico por su aplicación en el sector nuclear y está excluido del régimen de concesiones mineras y sujeto a una fuerte regulación estatal, que fija términos precisos para la inversión como la participación pública, las regalías, técnicas de extracción y plazos. Esto se traduce en una mayor escala de producción y condiciones más rentables que contrarían los argumentos liberales que sostienen que hay que eliminar normas e impuestos a la producción.

En 2022, Estados Unidos importó el 48 por ciento de su litio desde Argentina a un precio promedio de 6.693 dólares la tonelada, mientras que el 50 por ciento lo adquirió de Chile, a 13.383 dólares la tonelada, advierte el informe.

¿Cuáles son los costos?

En el informe ¿Cuánto nos cuesta el litio?, Candelaria Oviedo, Federico Nacif y Nicole Seinhart analizan la estructura de costos del sector para promover políticas que aseguren una distribución más equitativa de la renta, hoy concentrada en las empresas que se concentran en el negocio de la extracción.

El estudio considera gastos operativos —mantenimiento, insumos químicos, energía, mano de obra y transporte—, de inversión, fiscales y otros contingentes; tomando como referencia a Sales de Jujuy, con una producción anual de 25.000 toneladas de carbonato de litio. Según sus estimaciones, el costo estimado de extracción y procesamiento es de 6.169 dólares por tonelada.

Ese valor, cotejado con los precios internacionales, que rondan entre 9.000 y 12.000 dólares la tonelada, refleja buenos márgenes de ganancia. Aunque cabe aclarar que el precio del litio en sus diversas formas es altamente volátil: “tras la burbuja de 2021-2022, cuando el carbonato de litio pasó de 7.000 a un máximo de 84.000 dólares por tonelada, la caída iniciada en 2023 parece haberse estabilizado en torno a los 10.000 dólares la tonelada”, describe el informe: de modo que la renta del litio puede variar de manera drástica.

“En el escenario de máxima presión tributaria, los impuestos representan el 28 por ciento del costo unitario del carbonato de litio, equivalentes a 1.757,84 dólares por tonelada”, calcularon. Dentro de este grupo se encuentran “el Impuesto a las Ganancias, que representa casi el 18 por ciento del costo unitario (1.138,58 dólares por tonelada), las regalías mineras (169,26 dólares por tonelada) y el derecho de exportación (450 dólares por tonelada)”.

Ventajas normativas

El trabajo es crítico con la legislación en Argentina, regida por la Ley de Inversiones Mineras sancionada en 1993, cuyo propósito fue reducir la carga tributaria de las empresas mineras, que ahora se concentra principalmente en el Impuesto a las Ganancias. Además, dicha normativa establece amplias facilidades arancelarias, bajas retenciones, contratos a perpetuidad y estabilidad fiscal por 30 años.

En Chile, por el contrario, “el Estado ha incrementado su participación en la renta minera y estimula la producción nacional mediante un esquema de regalías móviles que parten del 20 y alcanzan hasta el 40 por ciento, cuando los precios de venta superan los 10.000 dólares por tonelada”. Además, “el modelo chileno contempla aportes a las comunidades y al sector de ciencia y tecnología, así como la obligación de destinar hasta el 25 por ciento del litio producido a precio preferencial para la fabricación local de materiales catódicos”.

Así, según estimaron desde la Fundación DHI, con un precio estimado de 10.000 dólares por tonelada, la renta fiscal minera chilena ascendería a 2.153 dólares por tonelada versus la de Argentina, que sería de 1.307 dólares, un 39 por ciento menor.

Ese guarismo podría ampliarse dado que el precio promedio del carbonato de litio se incrementará paulatinamente, alcanzando los 16.450 dólares por tonelada en 2025 y, en el período 2029-2033, rondaría los 18.280 dólares, según proyecciones del Consensus Forecast. También aumentará la producción nacional de litio, superando las 130.000 toneladas este año, se estima.

Esta situación representa una pérdida de soberanía económica para Argentina. El litio continúa bajo un régimen que no lo cataloga como recurso estratégico, lo que se traduce en regalías muy bajas y una casi inexistente regulación.