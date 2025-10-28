La salida consensuada de Cristian "Kily" González, quien tras una magra campaña dejará la conducción ténica de Platente y volvió a aparecer en el horizonte el nombre de la dupla Orsi-Gómez, los técnicos que a mediados de año lograron el primer título en 120 años de historia calamar.

El propio presidente de la institución, Sebastián Ordoñez, fue quien confirmó las conversaciones en marcha con el representante de Favio Orsi y Sergio Gómez, al tiempo que destacó que, tras la salida del Kily, al Calamar le llueven carpetas con propuestas de técnicos interesados en dirigir al equipo del barrio de Saavedra. "Hoy Platense es tentador. Tenemos 30 propuestas de DT sobre la mesa", expresó el dirigente en diálogo con DSports Radio. "Nuestra primera opción es que la dupla vuelva a trabajar con nosotros. Hablé con el representante de ellos. Pero hay que esperar. Si la respuesta no es favorable, seguiremos con las otras opciones que tenemos en carpeta. No nos vamos a apurar", comentó Ordoñez.

El dirigente se refirió también a los tiempos que manejan para encontrar entrenador(es) para el conjunto calamar, que en 2026 tendrá una temporada cargada de compromisos, entre ellos la participación en la Copa Libertadores de América por primera vez en su historia. "Para enfrentar a Sarmiento (por la Liga Profesional) la idea es tener un cuerpo técnico, pero tampoco nos vamos a apurar. Lo más importante para nosotros es mantener a Platense en Primera. Trataremos de crecer en la estructura y lo institucional, sin perder los ojos en eso", agregó.

Sergio Gómez y Favio Orsi, la dupla campeona del Apertura 2025.

Con respecto a la salida del Kily, Ordoñez primero agradeció el compromiso del entrenador de tomar al equipo campeón que había dejado sorpresivamente la dupla Orsi-Gómez, argumentando un "desgaste en la relación" con la dirigencia que ahora vuelve a convocarlos. "Tuvimos una charla con el Kily, donde le transmitimos lo que sentíamos. Lo mejor para el club era interrumpir el vínculo de la mejor manera. Estamos agradecidos de que hayan venido a tomar las riendas de un equipo campeón, con todo lo que eso implica. Se buscó tratar de continuar lo que se había hecho con la dupla, que fue algo histórico. A nosotros nos gusta que Platense gane, que sea sólido, pero hay que ser conscientes de las limitaciones y de lo que uno puede dar", manifestó el presidente calamar.

Por último, Ordoñez habló sobre las polémicas declaraciones de Edgardo Medina, candidato a presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, quien afirmó: "Nosotros necesitamos tres puntos. Si tengo que sentarme a hablar con mi amigo Sebastián Ordoñez, el presidente de Platense, me sentaré. Gimnasia se va a quedar en la A, no se va a ir a la B". "Yo no puedo estar en la boca de lo que otro dice. Después salió a aclararlo. Uno a veces antes de hablar tiene que pensar. Pero ya está, ya pasó. Todos salieron a rectificarse", sentenció.