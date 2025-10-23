El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Israel "perderá todo el apoyo de Washington" si avanza con los proyectos de ley para anexionar la Cisjordania ocupada, una medida que calificó como "inaceptable" y contraria a los compromisos asumidos en el plan de paz para la Franja de Gaza. "Esto no pasará. No sucederá porque di mi palabra al mundo árabe", declaró en una entrevista publicada este jueves por la revista Time.

Las palabras del mandatario estadounidense llegan en medio de la visita a Israel del secretario de Estado, Marco Rubio, y tras las duras declaraciones del vicepresidente, JD Vance, quien calificó la votación preliminar del Parlamento israelí como "una maniobra política estúpida". Ambos funcionarios coincidieron en que la anexión "amenaza el tratado de paz" impulsado por la Casa Blanca y el frágil alto el fuego en Gaza. Más tarde, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump se mostró optimista y declaró que "Israel no va a hacer nada con Cisjordania… no se preocupen por eso".

Obstáculos a la paz

La Knesset (Parlamento israelí) aprobó el miércoles, por un estrecho margen de 25 votos a favor y 24 en contra, un proyecto de ley que busca aplicar la soberanía israelí sobre los asentamientos de Judea y Samaria, nombre bíblico con el que el oficialismo israelí designa a Cisjordania. Se trata del primer paso de un proceso legislativo que requerirá otras tres votaciones para convertirse en una ley que ratificaría la anexión del territorio, actualmente ocupado por Israel. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el voto parlamentario de "provocación deliberada de la oposición".

"Cisjordania no va a ser anexionada por Israel, esa es y seguirá siendo la política de la administración Trump", insistió Vance antes de embarcarse en el aeropuerto Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv. "Personalmente me siento insultado. Si querían hacer votos simbólicos, podían hacerlo, pero nosotros no estamos felices con ello", agregó el vicepresidente, visiblemente molesto por la decisión del Parlamento israelí.

La iniciativa también fue rechazada oficialmente por España, Qatar, Turquía y varios países árabes, entre ellos Arabia Saudita, que advirtieron que la anexión "dinamitaría cualquier perspectiva de paz". Desde Washington, Trump recordó que había garantizado a esos mismos países que Israel no daría ese paso mientras dure el proceso de reconstrucción de Gaza.

Trump sostuvo que el ataque israelí a negociadores de Hamas en Doha, a principios de septiembre, "fue un terrible error táctico" que dañó la confianza con Qatar, aliado clave en la mediación. El presidente estadounidense aseguró que prevé visitar "pronto" la Franja de Gaza para impulsar la reconstrucción y que evalúa solicitar a Israel la liberación del líder palestino Marwan Barghouti, a quien considera "una figura unificadora", y que Israel se negó a incluir en la lista de prisioneros a intercambiar.