El primer candidato a diputado por La Libertad Avanza en Santa Cruz, también presidente del partido y exdirector del PAMI en la provincia, Jairo Henoch Guzmán, fue llevado a la justicia por postear, el año pasado, una bandera LGBT+ prendida fuego.

Ahora le preguntaron si estaba arrepentido de aquella "reivindicación". "No, para nada, no ofendí a nadie, es un tema ideológico", fue su explicación.

"Pero la justicia de tu provincia te obligó a pedir perdón", le aclararon en una entrevista en CNN Radio.

"Y yo apelé la medida porque creo que la justicia no tiene que tener posición sobre la forma de pensar o los principios de una persona, no debería inmiscuirse", repitió el libreto de su partido, que enarbola la libertad de ofender.