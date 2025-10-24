Argentinos Juniors venció esta noche por 2-1 a Belgrano de Córdoba, tras ir en desventaja, y pasó a la final de la Copa Argentina 2025, en un partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

Los goles para el “Bicho” los convirtieron Hernán López Muñoz, a los 14 minutos, y Tomás Molina de penal, a los 38, ambos en el segundo tiempo, mientras que Lucas Zelarayán había adelantado al “Pirata” a los 36 de la primera mitad.

Con este resultado, el conjunto de La Paternal se clasificó a la final del campeonato, instancia en la que deberá medirse ante el ganador del duelo entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza, programado para este viernes desde las 22:10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En un primer tiempo parejo, pero que contaba con una leve superioridad del conjunto de La Paternal, el “Pirata” consiguió golpear primero de la mano de su “10”, Zelarayán.

Con un remate potente desde fuera del área, que sufrió un sutil desvió en un defensor, el mediocampista abrió el marcador a los 36 minutos.

A los 38 minutos, Alan Lescano tuvo la oportunidad de igualar el encuentro con un tiro libre que se estrelló en el travesaño del arco defendido por Thiago Cardozo.

Sin embargo, los dirigidos por Nicolás Diez saltaron al complemento decididos a conseguir el empate. Hernán López Muñoz, de gran partido, llegó al área para empujar al fondo de la red un pase de Diego Porcel.

El gol inspiró al “Bicho” a seguir atacando y después de tanta insistencia logró poner el 2-1 por intermedio de un penal ejecutado por Molina, a los 38 minutos.

El árbitro Yael Falcón Pérez sancionó la pena máxima a favor de Argentinos Juniors por una sujeción de Gerónimo Heredia sobre Alan Lescano.