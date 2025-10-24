Con Quirno en Cancillería, el JP Morgan desembarca en la política exterior argentina
Si bien en los planes de Javier Milei los cambios de gabinete iban a ser después de las elecciones, las peleas internas explotaron en las manos del Gobierno. Ayer, no solo adelantó su salida el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sino que desde la Casa Rosada tuvieron que anunciar la designación de un nuevo Canciller, que reemplazará a Gerardo Werthein. El puesto finalmente lo ocupará Pablo Quirno, quien se desempeñaba como Secretario de Finanzas bajo el ala del ministro de Economía, Luis Caputo. Hombre de su confianza, Quirno trabajó con "Toto" en el JP Morgan y compartieron gestión también durante la presidencia de Mauricio Macri. Este nombramiento representa el desembarco definitivo de las finanzas globales y en particular del JP Morgan en la política exterior argentina.