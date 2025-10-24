El Ministerio del Interior lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025” , desarrollada por la Dirección Nacional Electoral (DINE) , con el objetivo de facilitar el acceso a la información durante los comicios del domingo 26 de octubre. La herramienta oficial busca que cada ciudadano pueda consultar su padrón, revisar el paso a paso de la Boleta Única Papel (BUP) y seguir el recuento provisorio de votos en tiempo real.

A diferencia de versiones anteriores, esta aplicación concentra toda la información electoral en un solo lugar: desde los datos del establecimiento donde vota cada persona hasta las normas básicas sobre cómo emitir el voto correctamente. “Queremos que la ciudadanía acceda a información segura, clara y sin intermediarios”, señalaron desde la DINE.

Resultados en tiempo real y transparencia electoral

El domingo, a partir de las 21 horas, la app mostrará los resultados provisorios del escrutinio, que podrán filtrarse por provincia, categoría electoral e incluso por mesa. Además, se podrán consultar los telegramas digitalizados que serán contabilizados durante la noche. Este nivel de detalle, explicaron las autoridades, busca reforzar la transparencia del proceso y garantizar que los datos circulen por canales oficiales.

¿Qué se vota en las elecciones 2025?

En la Cámara de Diputados se renovarán 127 bancas. Los candidatos electos tendrán un mandato de cuatro años. En tanto, en la Cámara de Senadores, que representa a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, se renovarán 24 asientos. Cada distrito elegirá tres senadores, dos para la fuerza que obtenga la mayoría y uno para la primera minoría. El mandato en la Cámara Alta es de seis años.

En estos comicios, que se realizarán en todo el país, debutará la Boleta Única de Papel (BUP), una modificación aprobada por el Congreso Nacional en octubre 2024. Es decir que, cuando los ciudadanos ingresen al cuarto oscuro se encontrarán con un cambio relevante: no habrá boletas de cada partido, sino una sola y extensa tira de papel que reunirá a todos los partidos y categorías. Para que el voto sea válido, los electores deberán marcar con una cruz un sólo casillero .

