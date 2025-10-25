Este sábado 25 de octubre, desde las 18, el centro de Rosario se transformará en un gran paseo cultural y comercial con una nueva edición de Noche de Peatonales, organizada por la Municipalidad de Rosario. En esta oportunidad, las peatonales Córdoba y San Martín serán ocupadas por 200 emprendimientos de la economía social, espectáculos, música en vivo, foodtrucks. Además, habrá una propuesta gastronómica especial del Mercado del Centro, recientemente renovado en San Luis y San Martín. La iniciativa invita a disfrutar de una noche en la que el trabajo emprendedor y la producción local serán protagonistas.
