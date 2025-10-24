El Ejército estadounidense hundió otra lancha en aguas del mar Caribe que, según afirmó, era operada por el Tren de Aragua, en un ataque en el que habrían muerto seis personas a las que calificó de "narcoterroristas", informó este viernes el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Washington anunció el despliegue de un portaaviones y su flotilla acompañante en el Caribe, mientras que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, respondió que Estados Unidos se está "inventando una guerra" con Venezuela.

"Te trataremos como tratamos a Al Qaeda "

"Por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por el Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (DTO), que traficaba narcóticos en el mar Caribe", anunció Hegseth en una publicación en la red social X, además de decir que el hecho se produjo en aguas internacionales.

El secretario de Guerra estadounidense afirmó que los equipos de inteligencia de Estados Unidos sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba drogas. Sin embargo, el Pentágono no presentó pruebas que respalden ese supuesto traslado de drogas ni las presuntas vinculaciones criminales de los tripulantes.

"Si sos un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda. De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te perseguiremos y te eliminaremos", amenazó Hegseth, quien señaló que este es el primer ataque nocturno realizado por las fuerzas estadounidenses. Desde que Trump ordenó iniciar la campaña militar para frenar el supuesto flujo de drogas hacia Estados Unidos, ya se han reportado alrededor de una decena de operaciones en el Caribe y en el Pacífico.

Trump ordenó el despliegue de navíos y aeronaves militares en las costas del Caribe, con el objetivo declarado de frenar el narcotráfico. La medida elevó la tensión con sus pares de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, a quienes Trump acusa de liderar redes de narcotráfico desde sus países, algo que ambos niegan. La tensión es especialmente elevada con Caracas, ya que Trump ordenó a la CIA llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de ese país mientras el gobierno de Maduro denuncia que Estados Unidos pretende atacar en territorio venezolano.

Este viernes el Pentágono también anunció el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense. "Este despliegue reforzará la capacidad de EE.UU. para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense", afirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. El Gerald Ford y su grupo de ataque se unen de este modo al contingente desplegado desde el verano por el Pentágono en el Caribe, que incluye tres buques de asalto y transporte anfibio, aviones de combate F-35B, aviones de patrulla P-8 y drones MQ-9, que operan desde una base en Puerto Rico.

"Se están inventando una nueva guerra eterna"

Durante una visita a la Comuna Agroturística "El Gran Topo" en la autopista Caracas-La Guaira, el presidente Nicolás Maduro advirtió que "los EE.UU. se están inventando una nueva guerra eterna, prometieron que más nunca se metían en una guerra y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar". En una cadena de radio y televisión, Maduro le dijo "al pueblo de los Estados Unidos, es vulgar, extravagante, mentiroso, falso negador de la realidad, el relato que hacen sobre Venezuela".

Mientras tanto el titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, aseguró que su país sigue preparándose ante un despliegue militar que se acerca cada día más a las costas de la nación sudamericana, en referencia a la presencia naval de Estados Unidos en el mar Caribe. Padrino afirmó que los militares venezolanos se mantienen "inquebrantables, decididos y muy definidos a seguir defendiendo cada centímetro" del territorio.

"Estamos ahora enfrentando la peor amenaza en más de 100 años, amenaza militar del despliegue aeronaval de los Estados Unidos, cada día acercándose más a costas venezolanas. Nos estamos preparando todos los días", expresó Padrino. El funcionario, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y todas las instituciones del Estado están enfocadas en la defensa de la nación al considerar que está realmente amenazada por el que describió como un despliegue inédito de medios aeronavales de una de las potencias más grandes del mundo desde el punto de vista militar.

"Nosotros estamos aquí, trabajando, sin miedo, sin temores, sin dejarnos amedrentar, estamos haciendo el trabajo que corresponde porque el país necesita seguir su marcha", dijo Padrino, quien acusó a EE.UU. de estar asesinando gente extrajudicialmente en el Caribe y en el Pacífico y sin mostrar pruebas sobre las acusaciones relacionadas con el narcotráfico. El jueves Maduro anunció que la Fuerza Armada, junto a los milicianos y a los cuerpos policiales, se desplegó en las costas del país sudamericano para unos ejercicios militares que durarán 72 horas y que tienen lugar en medio de la movilización naval estadounidense.