El Juicio de La Huerta terminó con muchas más absoluciones que condenas. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata –integrado por Nicolás Toselli, Fernando Machado Pelloni y Sabrina Namer dictó ocho condenas –cuatro de ellas a prisión perpetua– y 27 absoluciones en el proceso en el que se analizó lo sucedido en catorce centros clandestinos de detención en la zona de Tandil, Azul, Olavarría y Las Flores. Alejandro Duret, que ya tenía una sentencia por el secuestro de Carlos Labolita –amigo de Néstor y Cristina Kirchner–, recibió la pena máxima.

“Quiero destacar el compromiso de los sobrevivientes con los diferentes testimonios que aportan a la construcción de la verdad. La sentencia, obviamente, tiene algunos puntos que las querellas van a apelar porque consideramos que están probados muchos hechos que sucedieron ya hace muchos años. Es un proceso que tiene mucho de angustiante, pero mucho de reparador”, sostuvo el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno.