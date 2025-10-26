Al escuchar Sólo Canciones (BlueArt Records), se tiene la impresión (acertada) de que el pianista Pablo Juárez se dio el gusto de su vida; ¿quién no quisiera armar su propia banda sonora? También, se intuye que las canciones fueron más, y que hubo que elegir con cuidado cuáles incluir y cuáles dejar afuera. Como sea, el disco es un disfrute, para el músico y para quien lo escucha. Las melodías sonarán en el interior de cada quién, de acuerdo con la canción, de acuerdo con la familiaridad; pero al mismo tiempo, desde la intervención e impronta personal del pianista rosarino. Pablo Juárez presenta Sólo Canciones el martes próximo a las 20.30 en Teatro El Círculo, y lo hace en el marco del ciclo de jazz “FilaCero” -con los espectadores ubicados en el escenario junto a los músicos-, producido por BlueArt y la Asociación Cultural El Círculo.

Sólo Canciones reúne temas de Soundgarden, Gustavo Cerati, John Lennon, Chico Buarque, Miles Davis, Thelonious Monk, y composiciones del propio Juárez. “En mis discos, siempre grabo música mía, pero esta vez, la idea fue poner REC, tocar canciones y grabar. Sin filtro, sin arreglos, como venían. Son todas improvisaciones, interpretaciones completamente libres. Grabamos alrededor de 24 canciones en el Auditorio del Parque de España; hubo temas de Spinetta, Cuchi Leguizamón, Beatles, Fito, Ramón Ayala, Gismonti, Atahualpa Yupanqui; me prestaron el piano Yamaha del Parque de España, y grabé todo. Ésa fue la idea; es la primera vez que le doy lugar a composiciones que no me pertenecen, pero que están en mi universo”, comenta Pablo Juárez a Rosario/12.

“Y hay algo más, escondido, detrás de todo esto. Todas las músicas que toqué, son músicas que me atravesaron en diferentes momentos de mi vida, creo también por la poesía y lo que tiene para decir cada canción. De hecho, escribí una poesía o un pensamiento relacionado con cada canción, que veré si lo leo en el concierto, para introducir un poco más en la sensación que estas canciones me producen. Si bien están hechas libremente, uno tiene algo especial con cada una de ellas. Al analizarlo y llevarlo a un plano más profundo, todas, de alguna forma, coinciden en eso. El tema de Soundgarden, ‘Black Hole Sun’, tiene un mensaje sobre el sol y los agujeros negros y la humanidad, que está buenísimo; lo mismo el tema de Chico Buarque, ‘Oh que será’, la letra es impresionante. Todas están profundamente enlazadas”, continúa.

-Seguramente esté relacionado con cómo esas canciones te llegaron, en qué momentos de tu vida.

-Yo creí escuchando, en mi casa, vinilos de todo tipo, mucho folklore argentino y de Brasil, mucha música popular sudamericana y mucho disco de rock: Beatles, Queen, Led Zeppelin, Alan Parsons, y todo el rock argentino; obviamente que estaban el jazz y el tango. Mi viejo tenía grupos de música, de folklore y tango, así que esa música ya estaba adentro. Pero cuando realmente me desperté con el piano, fue con el cimbronazo que me provocó ver el videoclip de Lennon tocando “Imagine” (incluido en el disco). Quedé muy flasheado, me impactó. De hecho, creo que empecé a estudiar piano por John Lennon. Y estaba además la poesía de la letra, la energía que habla de otro mundo, de un mundo mejor. Fue uno de los primeros temas que empecé a trabajar con el piano. Con el tema de Cerati, “Tabú” (incluido en el disco), me pasó que, al salir el disco Bocanada, yo tenía 19 años y me partió la cabeza. A ese disco y a Introducing, de Brad Mehldau, los llevaba para todos lados con el discman. Me había ido a Brasil y me la pasé todo el verano escuchándolos; me iba a dormir escuchando Bocanada. Son temas con los que recuerdo momentos y emociones.

-Elegiste composiciones de Miles Davis (“Nardis”) y Thelonious Monk (“Bemsha swing”).

-Con ellos me pasa lo mismo, son compositores que están en el ADN. Aparentemente, “Nardis” sería de Bill Evans y se lo adjudicó Miles Davis. Y Evans me fascina también. Es un tema que me lleva a un lugar rarísimo, tiene una melodía que está muy relacionada con la música española, y me hace acordar al Concierto de Aranjuez. ¡Me pego una volada tocando ese tema! Y con el de Thelonious Monk también, el tema es buenísimo, le cambié un poco la rítmica, para que sea un poco más latina, por decirlo de alguna forma.

-Y tenés composiciones tuyas: “Miradas” y “Tokio 1”.

-“Miradas” es una canción que ya grabé con el trío en el disco anterior (Encuentros, 2021), pero es una canción que, como todas las composiciones que hago, nacen de solo piano y después se convierten en trío. Ese tema habla, justamente, de estas miradas y sobre lo que transmite la música, que es impresionante. Y el otro tema, “Tokio 1”, nació de mi viaje a Tokio, cuando fui a hacer una gira de solo piano en el año 2019; llegar a Tokio, estar navegando en esa ciudad, fue impresionante. Al estar grabando, quise tomar momentos emotivos y recuerdos, y salió esa improvisación.

La tapa del disco ofrece pájaros en vuelo, “esa elección tuvo también que ver con esta misma idea de libertad”, completa Juárez; y agrega: “Lucas Maccione hizo el diseño, la fotografía es de Diego Armando, y Juan Ignacio Cappella es quien grabó, hizo la mezcla y la masterización”.

Solo canciones está disponible en platadorma de núsica y también en CD en edición limitada.

Link para escuchar el disco: https://open.spotify.com/intl-es/album/2y1PQfxLfcxy3l4s9nft2J?si=lrxKmWJeR_-st5GtDg4N3Q