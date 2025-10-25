El ATP 500 de Basilea ya tiene final confirmada: el español Alejandro Davidovich Fokina se enfrentará este domingo al brasileño João Fonseca en una definición inédita entre generaciones opuestas.

El español avanzó tras superar al francés Ugo Humbert por 7-6 (7-4) y 3-1, antes de que su rival se retirara por molestias en la cadera y ahora irá por su primer título ATP tras cuatro finales perdidas. El español, que ya había tenido grandes actuaciones esta temporada con finales en Acapulco y Washington, buscará esta vez quebrar su racha negativa en las definiciones y consagrarse por primera vez en el circuito. Además, su actuación en Suiza le garantizó alcanzar el mejor ranking de su carrera, dentro de los 15 mejores del mundo.

Por su parte, Fonseca continúa rompiendo barreras en su meteórico ascenso. El brasileño de apenas 19 años venció a Jaume Munar por 7-6 (7-4) y 7-5. Con este resultado, se transformó en el primer brasileño en disputar una final superior al nivel ATP 250 desde Gustavo Kuerten en 2003. El número 46 del mundo suma un notable récord de 6-1 frente a jugadores del Top 50 desde agosto y buscará su segundo título tras coronarse en Buenos Aires a comienzos de año.

La final en Basilea enfrentará a dos historias muy distintas: la de un Davidovich Fokina que busca redimirse y conquistar por fin un título en el circuito, y la de un Fonseca que representa el futuro del tenis sudamericano.