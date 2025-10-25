La Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires aprobó el uso de una plantilla táctil y una audioguía complementaria que permitirán a las personas ciegas o con disminución visual votar de manera autónoma y en secreto mediante la Boleta Única de Papel (BUP).

La medida, oficializada en el Acta N°18 firmada por Hilda Kogan, Jorge Di Lorenzo y Alejo Ramos Padilla, responde a una propuesta presentada por la Asociación Civil Tiflonexos, entidad especializada en accesibilidad para personas con discapacidad visual. Según el fallo, la iniciativa busca dar cumplimiento a los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos políticos y no discriminación.

La Junta Electoral basó su decisión en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional desde 2014 y obliga al Estado a adoptar “ajustes razonables” que garanticen la participación plena y efectiva en la vida política. En ese marco, el tribunal advirtió que la implementación de la Boleta Única de Papel, aprobada en 2024, podría generar dificultades para los electores ciegos, ya que el nuevo formato carece de referencias táctiles.

Por ello, resolvió habilitar el uso de una plantilla perforada de cartón con inscripciones en braille que, superpuesta a la boleta, permite identificar los casilleros de las agrupaciones políticas y marcar la opción elegida. La plantilla, además, lleva un código QR en su extremo superior derecho que dirige a una audioguía con el orden de las listas y los nombres de los cinco primeros candidatos de cada partido.

La Junta destacó que la herramienta “no presenta objeciones en materia de igualdad entre las agrupaciones políticas ni afecta la transparencia de la oferta electoral”.

Para esta primera experiencia, se distribuirán unas 600 plantillas, una por cada local de votación en las secciones de La Plata, Berisso, Punta Indio, Lobos, Cañuelas y Brandsen. Cada ejemplar será entregado al delegado electoral junto con el bolsín de materiales oficiales, mientras que en el resto de los municipios, Tiflonexos y otras entidades podrán proveer las plantillas a quienes las soliciten o acercarlas a los locales el día de la elección.

El procedimiento aprobado incluye una guía de uso para delegados y autoridades de mesa. Al llegar al centro de votación, la persona con discapacidad visual podrá solicitar la plantilla, conocer su funcionamiento y utilizarla en la cabina con asistencia si lo requiere. Una vez emitido el voto, deberá doblar la boleta para preservar el secreto y devolver la plantilla al delegado para su resguardo.

La Comisión Nacional Electoral recuerda que los Estados deben “asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política” y a “proteger su derecho a emitir el voto en secreto”. En ese sentido, la Junta observó que el acompañamiento por parte de terceros previsto en el Código Electoral “podría ser insuficiente” en el nuevo sistema de boleta única, ya que podría comprometer el secreto del voto. De allí la importancia de crear un mecanismo que asegure autonomía sin vulnerar la confidencialidad.