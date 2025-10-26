El Festival de Literatura Infantil FILBITA celebrará sus 15 años del viernes 7 de noviembre al domingo 9 en distintos espacios de la Ciudad. La programación incluye narraciones, lecturas, música, talleres, proyecciones y actividades para toda la familia. Organizado por Fundación FILBA, lleva el lema “Leer con otras y otros”. Las actividades centrales se desarrollarán el sábado 8 y domingo 9 en el Espacio Cultural del Sur (Avenida Caseros 1750). Entre las propuestas destacadas figuran las narraciones de Mario Méndez, la lectura de Luciano Saracino acompañada por música de Victoria Rodríguez Lacrouts y Eugenia Sasso, y el video Lecturas Sinfín. TAC infinito, con producciones poéticas de jóvenes participantes de Fundación TEMAS.
