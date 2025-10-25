En diversas ocasiones Borges describió un episodio fundamental de su vida. Un domingo -refirió- “un muchacho de rasgos afilados recitó de memoria un largo poema que se llamaba El misionero. No comprendí ese poema entonces ni estoy seguro de haberlo comprendido enteramente después. Sí puedo asegurar que aquella noche me fue revelada la Poesía por ese poema de Almafuerte repetido por Evaristo Carriego”. Refutaba de ese modo el dictamen proferido por aquel que en vida había sido Pedro B. Palacios: “nadie me honrará después de muerto”.

Nacido un 13 de mayo de 1854 en San Justo, una severa hidalguía latía en su sangre: nieto de un guerrero que se había batido en las invasiones inglesas y cruzado Los Andes con el Ejército Libertador, la desgracia se abatió pronto sobre él. Huérfano de madre a los cinco años, fue abandonado por el padre junto a sus hermanos. Criado por una tía beata, creció leyendo la Biblia y la Imitación de Cristo. Pero pronto una serie de eventos prosaicos lo colocaron nuevamente ante el lado sórdido de la vida. Una tarde, recogido en la oración, vio en una parroquia a dos sacristanes que bajaban la Virgen con cuerdas, la desvestían y entre risas le colocaban vestidos de fiesta no sin antes rellenar los senos con papel de diario. “Era la manceba del Cantar de los Cantares”. Fue una conmoción. “Me pareció que lo santos me sacaban la lengua y que Cristo me despedía con ademanes pornográficos”. Al volver apresurado al hogar encontró a la tía en brazos de un amante.

Aquella doble humillación que barría con su idea de la bondad humana lo decidió. Escapó. Conchabado en una escuela que dirigía su hermano ejercía el profesorado de dibujo mientras cultivaba su afición artística. La adolescencia rugía en sus carnes; no tardó en abrigar una pasión pura y secreta por una muchacha que, afable, lo rechazaba por su cara picada de viruelas. Él la deseaba en silencio. Un día ella se casó con su hermano. “Perjura y traidora, mi desgracia ignora” -escribirá despechado en Olvídate de mí. La desdicha le había abierto el continente de la poesía. Aunque postulaba que “Atado a tu recuerdo ennegrecido no he de amar a otra mujer”, la buscó, sin suerte, en otras. Los amores carnales con una hetaira no le inspiraron más que compasión y desprecio. Abrazaría para siempre el celibato.

Iracundo, visceral, y a la vez piadoso, una santa cólera y una mansa bonhomía lo habitaban haciendo de su carácter brusco la contracara exacta de su humildad sin tacha. A los 20 solicitaba a la legislatura bonaerense una beca para estudiar pintura en Italia. Como prueba adjuntó retratos de Alsina, Avellaneda y Sarmiento. No pudo ser. Entretanto, sintió el llamado de la política: embanderado detrás de Alsina, fundó un club en Balvanera en el que se estrenó como orador. Nacía el predicador.

La inesperada muerte del caudillo lo instó a marcharse: elegirá ir hacia la patria profunda. Mercedes, Chacabuco, Trenque Lauquen serán las estaciones donde se desempeñaría como maestro de escuela a la vez que ensayaba su prosa en el periodismo de combate. Mientras habitaba en ranchos de adobe cuyas puertas abiertas eran una invitación tácita para los pobres del campo, sus campañas en la prensa le iban granjeando resquemores. Una y otra vez, enfrentando las pasiones mezquinas de la vida pueblerina y los atropellos de compadritos a los que no dudaba en fustigar, acababa marchándose con lo puesto al siguiente pueblo.

Si en el ‘80 había cantado a los defensores de Buenos Aires en los conflictos por la federalización, mientras llamaba a Roca “el alma más negra que tiene la República”, en el ‘83, trabajando en Chacabuco como maestro rural, Sarmiento, de visita en la ciudad, entre lágrimas conmovidas interrumpió su encendido discurso de bienvenida con un abrazo. La escena es emblemática. El prócer viviente le ofreció traerlo a Buenos Aires, pero Palacios no vaciló en su respuesta: “yo me quedo en el desierto. Y cuando la pampa se haya poblado, me iré de maestro al Chubut”.

Amigo de Leandro Alem, su fama de asceta y vociferador de verdades amargas cunde. Es una voz tonante similar a la de Walt Whitman, al que no leyó, con quien lo une la música de la lengua y el estilo bíblico de sus filípicas inmisericordes. “Yo no soy un literato, soy un predicador”- dirá a quienes adulan las poesías. Radicado en La Plata, estrenó en el periódico Buenos Aires su seudónimo Almafuerte, que se convertirá en su nombre. Pero la pampa le tira. Va y viene. En Mercedes es redactor en jefe de El Oeste y funda El Progreso de Chacabuco. Fracasa.

no demoró en levantar una vasta cosecha de odios. Por entonces envuió a La Nación un poema, Interrogante, que sellará su fama. En Madrid lo llaman “el poeta anónimo de la lengua castellana”. En 1893 se estableció en Salto. Su pobreza es extrema. En cartas desesperadas sablea a amigos y correligionarios; pocas veces obtiene respuesta. Su prédica se acera. En su poema La Patria del Libre, de gran resonancia, ejerce la exaltación del americanismo Washington, San Martin, Bolivar, y Belgrano, en quienes destaca su “corazón de guererros, cerebro de pensadores y alma de apóstoles”. Habla, como siempre, de sí mismo. No tardará en sentir la exclusión mientras recibe el amor del pobrerío que acude a su casa en busca de pan y sosiego. Su alma solitaria, lacerada por interrogaciones morales y dudas existenciales -“de quien quiero huir es de mí mismo”, escribe-, conviven con su solidaridad ejercida sin mella. Pasa hambre. Alguna vez, refiere, “me levanté de la mesa con lágrimas en los ojos”. Los infiernos miserables de la pobreza y la riqueza no le son ajenos. Sin embargo, su opción siempre está del lado de la “cósmica chusma sagrada” en la que ve semillas de redención. Sobre todo en la niñez desamparada: “Yo he nacido sin duda para ser madre” – afirma.

No se concibe literato; para él es misión profética de la poesía fundar el alma nacional. La imprecación y el relato del honor son sus armas. En sus textos invoca a Dios, pero no al de los Evangelios sino al terrible Jehová del Antiguo Testamento. Borges dirá que es un místico sin Dios.“Ha nacido la eterna figura del vociferador que llega a arruinar la fiesta de los dichosos” -escribió Rubén Darío. “Habla de un modo que sorprende y asusta; otro que él estaría muy cerca del ridículo. Él posee una coraza de sinceridad que lo defiende de todo”. Ajeno a los alardes del modernismo, Almafuerte sostendrá que “el arte más consumado consiste en no tenerlo, es decir, en ocultarlo”. Autor de los mejores y los peores poemas de nuestras letras, según Borges, su mayor innovación radica en su ética.

Para Almafuerte la caridad - “ángel con alas de cuervo”- es una matrona que amamanta hijos ajenos para que no se acaben los lacayos. Así como abomina de la oscura vanidad que la anima, descree de las virtudes del perdón, que cifra en el pecado de soberbia. Incluso San Francisco de Asís le parece un farsante, pues “nadie que haya hecho algo bueno ha querido hacerlo, dentro de cada uno lo que hay es un secreto inconfesable”. Para él “todo hombre civilizado es una bolsa de simulaciones; un nido de víboras”. Con los pies en el barro, apostrofa contra la “pureza sin lucha de los perfectos”. “La felicidad ajena ha de perseguirse metiendo las dos manos en una cueva de alacranes”. “El dolor enloquece y la felicidad bestializa: ¡elije!”-insta desde sus Páginas negras transidas de ecos nietzscheanos.

Con su cristianismo precario y rudo, ungido de ardor mesiánico, conmina: “no pidas más que justicia, pero mejor es que no pidas nada”. Como todo santo caído, ve en el destino infausto una ocasión redentora: “La derrota merece sus laureles y sus arcos triunfales”. A Dios le espeta: “por qué permites que los hombres hagan fatalmente aquello mismo que repudian?” Al borde de la blasfemia, como los poetas malditos que ignora, sostiene que “Los santos acatan sumisos a dios y le rinden pleitesía”. Apóstol vencido, hace sin embargo de su canto un grito esperanzado: “el mío no es el canto del ateo, del hombre sin fe, es un homenaje rendido a los que luchan por un ideal y perecieron en aquella lucha”. “No soy el Cristo-Dios que te perdona. ¡Soy el Cristo que te ama!”, postuló.

Entre 1900 y 1904 vivió en un rancho en el arroyo Maldonado con una asignación en el Correo: iban a obligarlo a oficiar de cartero. “Había derramado bastante gloria sobre la nación para merecer ese tratamiento”-replicó. En 1906 lo dejaron cesante de una escuela por carecer de título habilitante. Injuriado por un cargo de secretario de la cámara de diputados, humillado, hizo lo posible para perderlo. “Aquel gran sueldo me iba a deprimir”. Duró dos años. “Vivo en la mayor pobreza, pero lo tengo todo. No necesito nada. Solo necesito gritar”.

En 1913 conferenció en el Odeón “hablando torrencialmente como si estuviese en pleno furor”. Su denuncia del lujo y el despilfarro y la corrupción de las almas acabó en tumulto. Por “ser verdadero hasta la crueldad me he quedado sin punto de apoyo”. Militó entre quienes fundaron el Partido Provincialista Bonaerense; “Todas las izquierdas me son repulsivas: hierve mucho odio en ellas y el odio nunca fue fecundo, aunque así lo parezca” -dijo en un discurso. “La pobreza, la miseria, no me hicieron jamás injusto, envidioso, disolvente”. Pero no desmayaba en su Fe en la redención; “la más vil de las palabras contiene la presencia de lo Absoluto”. En su discurso en el funeral del coronel Ramón Falcón, ajusticiado por Simón Radowitzky, pidió clemencia para el “infeliz enloquecido” que ha perpetrado esa “inolvidable simpleza”. En 1907 había visto la luz sin mayor éxito su único libro publicado en vida: Lamentaciones. Una década más tarde trató de vender sus manuscritos para comer. Aquel que había escrito “No te des por vencido, ni aun vencido”, murió en su rancho rodeado de niños una tarde de 1917. “No permitan que los felones escupan su vanidad sobre mi ataúd”, fue su última voluntad.