Buen clima en el búnker de Fuerza Patria
Candidatos y referentes de Fuerza Patria comenzaron a llegar a La Plata para esperar los resultados de las elecciones. Hay expectativas positivas por los números en la provincia de Buenos Aires, donde esperan que se repita un panorama similar al de septiembre.
Las candidatas a diputadas de Fuerza Patria Raquel "Kelly" Olmos y Lucía Cámpora hablaron con la prensa apenas pasadas las seis de la tarde, horario de cierre de los comicios, para agradecer la participación de la ciudadanía y la tarea de los fiscales.
Bianco: "Esperemos que el Presidente escuche los resultados"
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, sostuvo que espera que el presidente Javier Milei "escuche los resultados" de la elección legislativa.
En la puerta del Hotel Grand Brizzo, el funcionario señaló que en las elecciones de septiembre, donde Fuerza Patria obtuvo un aplastante triunfo, "el pueblo bonaerense le mostró a Milei que no está de acuerdo con su forma de hacer política y, desde entonces, han pasado cosas más graves" como "candidatos financiados por el narco", en referencia a José Luis Espert, y "una intervención del Tesoro de Estados Unidos en la economía".
El mensaje de Jorge Taiana a CFK
Después de su reunión en San José 1111, el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, expresó en sus redes sociales que espera que "las próximas elecciones encuentren a @CFKArgentina libre y sin proscripciones".
"Hoy me reuní con ella en San José y compartimos la esperanza de que Argentina empieza a transitar otro camino", dijo.
Una multitud se congregó en las afueras de la casa de Cristina
Las inmediaciones de la casa de la expresidenta Cristina Kirchner, en el ya mítico San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, se convirtió en el punto de encuentro de cientos de militantes peronistas y kirchneristas, que fueron a acompañar a la exmandataria, a la espera del resultado de los comicios.
En videos que se difundieron en las redes sociales, se puede ver y escuchar a cientos de personas entonando las estrofas del Himno Nacional argentino, de cara al balcón donde CFK, habitualmente, saluda a la militancia.
La participación en las elecciones legislativas 2025 alcanzó el 66%
La participación en las elecciones legislativas 2025 alcanzó el 66%, según datos de la Dirección Nacional Electoral (Dine), dependiente del Ministerio del Interior. El dato se ubicó 5 puntos por debajo de las elecciones de medio término de 2021, cuando todavía regían las restricciones por la pandemia de la covid-19. Se espera que los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio estén disponibles desde las 21 hs.
Taiana y Recalde visitaron a Cristina Kirchner
Un domicilio pasó a formar parte central de la política argentina, y es San José 1111. Por allí pasaron el domingo por la tarde los candidatos de Fuerza Patria, Jorge Taiana y Mariano Recalde, que coincidieron en sus visitas a Cristina Kirchner, cuando los primeros cortes mostraban datos instalados como el alto ausentismo y otros que las fuerzas políticas no revelan aún.
Ni bien ambos se marcharon (tras breves intercambios con la prensa) llegó al célebre departamento de Constitución Máximo Kirchner, quien saludó rápidamente y entró sin hacer declaraciones.
Mariano Recalde invitó a la ciudadanía a votar
El candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde consideró que, por ahora, la participación electoral "viene un poco baja" e invitó a la ciudadanía a participar de los comicios para fortalecer la democracia. Desde la puerta de San José 1111, aseguró que no confía en los datos de las encuestas, ya que por lo general "fallan".
Además, destacó que con la principal referente de la oposición proscripta "la democracia parece incompleta" y convocó a "volver a recuperar una democracia plena".
Taiana: "La economía va mal"
El candidato a diputado de Fuerza Patria Jorge Taiana se pronunció sin matices respecto del rumbo económico de la gestión ultraderechista: "La economía va mal, el plan de Milei fracasó, y fracasó hace tiempo", lanzó el candidato. Además, resaltó que los mercados "tienden a tener un comportamiento muy inestable y especulativo" y evitó dar un pronóstico de cómo será el panorama económico este lunes.