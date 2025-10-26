Buen clima en el búnker de Fuerza Patria

Candidatos y referentes de Fuerza Patria comenzaron a llegar a La Plata para esperar los resultados de las elecciones. Hay expectativas positivas por los números en la provincia de Buenos Aires, donde esperan que se repita un panorama similar al de septiembre.

Las candidatas a diputadas de Fuerza Patria Raquel "Kelly" Olmos y Lucía Cámpora hablaron con la prensa apenas pasadas las seis de la tarde, horario de cierre de los comicios, para agradecer la participación de la ciudadanía y la tarea de los fiscales.