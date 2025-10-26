Con Emiliano "Dibu" Martínez una vez más en el arco y Emiliano Buendía como titular en el mediocampo durante la media hora inicial del partido -salió lesionado-, Aston Villa derrotó por 1-0 a Manchester City en la novena jornada de la Premier League con un golazo del polaco Matty Cash. Con este resultado, el Villa se ubica octavo con 15 puntos, uno menos que el City, que perdió por tercera vez en lo que va del campeonato.

El único gol sobrevino a los 19 minutos de la primera mitad tras una jugada preparada: el lateral zurdo Lucas Digne sacó un córner corto para John McGinn y este le dio un gran pase a Cash, quien en la medialuna del área, enganchó y la puso lejos del alcance de Gianluigi Donnarumma.

Arsenal ratificó su condición de puntero de la Premier con 22 unidades al vencer por 1 a 0 al Crystal Palace con un gol de Eberechi Eze a los 39 minutos del primer tiempo y cerró una semana intachable en la que había goleado por 4 a 0 al Atlético de Madrid por la Champions League. A cuatro puntos lo escolta el Bournemouth que venció 2 a 0 a Nottingham Forest con Marcos Senesi como zaguero titular y el lateral Julio Soler en el banco.

En los restantes encuentros de la jornada dominical, ganaron los visitantes: Burnley 3 a 2 a Wolverhampton y Tottenham Hotspur 3 a 0 a Everton.



