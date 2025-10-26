El peronismo espera dar esta noche una muestra de unidad en La Plata cuando los principales referentes del espacio se mostrarán juntos en el escenario que Fuerza Patria montó en las afueras del Teatro Argentino. Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Jorge Taiana serán los oradores de cierre. Será la primera vez en mucho tiempo que los tres se mostrarán públicamente juntos.

Con unos comicios que estuvieron marcados por un bajo índice de participación a nivel nacional, en el búnker que el peronismo montó en un lujoso hotel de la capital bonaerense -el mismo de las elecciones del 7 de septiembre- se palpitaba buen ánimo aunque cauteloso entre los presentes y, de a poco, los dirigentes comenzaron a arribar desde diversos puntos de la provincia.

Según pudo conocer Buenos Aires/12, los días previos a la elección se llevó adelante una mesa de trabajo entre los delegados de cada uno de los espacios que forman el frente que es oficialismo en la Provincia para determinar ciertas pautas de comportamiento.

“Es una elección crítica, en medio de una situación compleja”, dijo esta mañana el gobernador Axel Kicillof luego de ejercer su voto. “Llegamos con Fuerza Patria a todos los sectores, como han hecho otras fuerzas y otras no, y hemos pasado por la elección de septiembre, que era muy difícil, y hemos tenido un resultado muy bueno para nosotros, así que muy conforme por haber conseguido representar y expresar a un sector muy importante que nos pedía eso”, dijo ante la consulta de Buenos Aires/12.

En el marco de la veda electoral, el mandatario dijo estar “muy conforme” con el proceso que llevaron y que tuvo el espacio. “Espero que tenga resultados”, sumó.

Máximo Kirchner también habló esta mañana cuando habló de “situaciones de humillación nacional a las que está siendo sometido el pueblo argentino”, en tanto que sobre la situación económica sostuvo: “Esto no funcionó sino no se hubiera tirado sobre el secretario del Tesoro de Estados Unidos”.

“Estamos ante una elección crucial. El gobierno pone en juego ese 55% de apoyo que decía respaldar sus decisiones. Y nosotros, como oposición, ponemos en juego la capacidad de representar a todos aquellos sectores que no comparten el camino elegido por el oficialismo”, dijo por su parte Massa tras ejercer el voto en Tigre.



Al caer de la tarde, la militancia comenzó a hacerse espacio sobre las calles alrededor del hotel. A diferencia de los comicios del 7, una columna de La Cámpora se instaló sobre la avenida 53. Allí estaban custodiando una enorme bandera que expone el rostro de la expresidenta y líder del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner, quien está detenida desde hace mas de cien días en San José 1111.

Aquel departamento del barrio de Constitución también se volvió un punto central del domingo. Hasta allí llegó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, luego de ejercer su voto y el primer candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana.