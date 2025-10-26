El expresidente, Alberto Fernández, apareció de manera pública para emitir su voto en las elecciones legislativas 2025 de este domingo y, en medio de una salida a las apuradas, expresó que se acercó para defender "la democracia".

Desde la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero, Fernández se acercó en su auto blanco y con una comitiva de seguridad para votar en el mismo lugar donde lo hace desde hace varias elecciones.

Sin embargo, esta vez debió salir custodiado y a las apuradas sin hablar con la prensa. Aunque no quiso dar extensas declaraciones, solo expresó que con su voto está "defendiendo la democracia".

Minutos después se subió al auto y el vehículo escapó a gran velocidad de la UCA.

La escena dejó en claro el clima de incomodidad que rodeó la votación del exmandatario, cercado por dos investigaciones en la Justicia: la de violencia de género iniciada por su expareja, Fabiola Yañez; y la causa Seguros, que investiga contrataciones irregulares durante su gobierno.

Tras un largo tiempo en silencio en medio de las causas en su contra, Fernández levantó en las últimas semanas su perfil en las redes sociales, donde lanzó varias críticas al gobierno de Javier Milei.