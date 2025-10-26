La Selección femenina viajará este lunes hacia Uruguay para encarar la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, el novedoso torneo que arrancó el viernes con triunfo albiceleste por 3 a 1 sobre Paraguay en cancha de Argentinos Juniors.

El equipo dirigido por Germán Portanova se estará midiendo con la Celeste el martes a las 18, nada menos que en el mítico Estadio Centenario, para darle cierre a la doble fecha inicial del certamen que se reanudará dentro de un mes, el 28 de noviembre.

Vale recordar que este campeonato enfrenta a las nueves selecciones de Sudamérica para definir, además del título, a las clasificadas al próximo Mundial: las primeras dos jugarán la Copa mientras que tercera y cuarta pasarán al repechaje internacional. El gran ausente es Brasil, que no lo juega por ser anfitrión del Mundial 2027.

Así las cosas, Argentina es una de las punteras gracias al triunfo del viernes con goles de Aldana Cometti (FC Fleury 91 de Francia), Agostina Holzheier (Racing) y Maricel Pereyra (San Lorenzo) y comparte la punta con Ecuador (4-0 en Bolivia) y Colombia (4-1 de local a Perú). El otro encuentro fue 0-0 entre Venezuela y Chile, mientras que Uruguay tuvo libre en la primera fecha.