"¿Vas a votar a los verdugos de tu vecino?". El cartel colocado ayer frente a la escuela Nº 45 “Luis Piedrabuena” de Remedios de Escalada tenía la imagen de Pablo Grillo, levantando su "arma de creación masiva", la cámara de fotos que tenía cuando la policía lo hirió de gravedad en una represión ordenada por Patricia Bullrich.

Familiares y amigos del fotógrafo colgaron carteles con pedidos de justicia frente a la escuela en la que el joven debería haber ido a votar. Pablo se se encuentra nuevamente internado tras una recaída, en estado estable y en terapia intermedia, tras ser sometido en agosto pasado a una séptima cirugía en la cabeza, donde impactó el cartucho que le dispararon en línea directa.

La protesta y los carteles se trasladaron también a la escuela donde votó Bullrich. "Yo quería verla a los ojos, a ver si me sostenía la mirada, pero no lo pudimos hacer. La cruzamos adentro del vehículo, con los vidrios polarizados, con un fuerte operativo de seguridad alrededor”, contó el Fabián Grillo, el padre del fotógrafo.

"Esta protesta no es solamente por Pablo. Que no nos haya llamado nunca demuestra que íntimamente sabe lo que hizo", reflexionó. "El hecho de que Patricia Bullrich esté suelta es vergonzoso para nuestra sociedad, no solo por lo que hizo con mi hijo, sino por lo que viene haciendo desde siempre".



