El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Javier Milei por la victoria en las elecciones legislativas para las que el propio Trump fue el gran aportante con un swap de 20 mil millones de dólares y una inédita intervención del Tesoro estadounidense en el mercado de cambios argentino.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, resaltó Trump en sus redes sociales.

Rápidamente, Milei le respondió. “Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, aseguró Milei en su cuenta de X.

El triunfo del oficialismo cumplió con una de las exigencias de Trump tras la última visitia de Milei a Estados Unidos: tener el respaldo de las urnas.

Scot Bessent, secretario del Tesoro estadounidense y otro de los artífices del triunfo libertario, también felicitó a Milei. Dijo que el mandatario argentino ahora "tiene un mandato renovado para el cambio" y repitió que "Argentina es un aliado vital en América Latina" para Washington.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante", tuiteó Bessent.

Quien le agradeció fue Luis Caputo, el ministro de Economía que logró sostener su plan económico gracias al apoyo estadounudense. "El soporte de Estados Unidos a este rumbo económico es de vital importancia para Argentina, y también para la región", escribió.



