El exgobernador del Chaco y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Jorge Capitanich, advirtió que no va a admitir su aparente derrota frente al oficialismo mileísta en las elecciones de ayer, hasta tanto no se haga el escrutinio definitivo.

“Faltan votos que pueden ser a nuestro favor, y mucho no está definido. En la categoría de senadores, nosotros no admitimos ningún resultado todavía”, puntualizó Capitanich al ser consultado por los números publicados a última hora de ayer.

Los datos oficiales indicaron que la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y la UCR del gobernador Leandro Zdero se impuso por 45,88 por ciento frente al 45,13 del peronismo.

Frente al estrechísimo margen entre esos números provisorios, Capitanich puntualizó que desde Fuerza Patria van a “aguardar el escrutinio definitivo” para celebrar o reconocer el porcentaje final.

Por otra parte, el exmandatario chaqueño deslizó una lectura sobre los resultados provinciales y nacionales de ayer. “Esto puede ser la última oportunidad para Milei. Si no genera resultados concretos, hay que ver lo que pueda llegar a pasar en 2027”, interpretó.

También hizo un análisis sobre la situación del peronismo: “Si tomás las últimas 40 elecciones de la Argentina, ganamos seis; diferentes pero peronistas. Lo que está en proceso de discusión es ver cómo articulamos la alianza federal con la justicia social”.