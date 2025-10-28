Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este martes.
Bajan tasas de interés de los plazos fijos
Las tasas de los plazos fijos comenzaron la semana con bajas generalizadas tras la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas. Los rendimientos para depósitos a 30 días mostraron recortes de entre uno y doce puntos porcentuales, de acuerdo con los datos actualizados del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El ajuste marca un cambio de tendencia luego de más de dos meses de alta volatilidad, iniciada con el apretón monetario aplicado por el Gobierno a mediados de agosto y acentuado durante el proceso electoral.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1410 para la compra y $1460 para la venta.
El dólar blue está a $1445 para la compra y a $1465 para la venta.