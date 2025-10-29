Lo balbuceé para mis vísceras, pero Guille me animó a escribirlo para otros. Con él compartimos el apego a las palabras y a las madres comunistas. Difícil, claro. Nos criamos en un mundo que ha desaparecido, y ese es un duelo original que nos hermana para todo el viaje.

Cuando esta mañana por audio me alerta sobre la posible invasión de Trump a Venezuela, y del chiquitaje que presupone arriesgar un análisis electoral desconociendo la sobre determinación internacional, no pude menos que detenerme a escuchar. Guille es un avezado materialista dialectico atento a los reportes diarios de la BBC. La memoria auditiva de su ser periodista continúa causado mi admiración. También tengo memoria, pero en el tête-à-tête. Registro las inflexiones de la voz en el espacio artesanal de un dialogo entre dos. Alguno más y me pierdo. Sí, delirio de exclusividad al que el psicoanálisis le saca lustre con la excusa de la transferencia.

Le conté que el playero con el que cargo combustible es un pibe amoroso, estudiante de Bellas Artes y votante de la Libertad Avanza. Que a mi interrogación sobre el ¿por qué? contestó que era una ficha más; “una última ficha para darle tiempo a cambiar las cosas”.

Un rato más tarde, la profesora de Economía a quien le dejo mis horas cátedras, con su sonrisa regordeta también me confesó su voto a la LLA. Y frente a mí renovada curiosidad sobre el porqué, esgrimió argumento similar al de aquel, aunque con tecnicismos propios de su disciplina: “un último espaldarazo para darle tiempo de cimentar la estabilidad macroeconómica”.

Ni el pibe ni ella, gozan con la paliza a jubilados. Ni el pibe ni ella, se relamen con el ajuste a discapacitados. La psicopatía no es una estructura psíquica generalizada en la plebe. Me niego a creer que la diseminación de la indolencia sustente el triunfo político del oficialismo. En la misma línea, descreo del concepto de “anti –peronismo” para explicar un 40% de adhesión popular.

En el playero y en la docente eso que insiste, es un modo de defensa frente a la incertidumbre, repetir para sostener el orden significante del que todos estamos ataditos con alambre. El intento por diferir lo que en el discurso de sus otro, ya se ha instalado: que han y que hemos fracasado, aún con las mejores intenciones.

Humano, demasiado humano, escribió Nietzsche en abril de 1878.