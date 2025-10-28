La empresa estadounidense de comercio digital Amazon anunció este martes la eliminación de 14.000 puestos de trabajo, en el marco de un proceso de "reducción global" vinculado al desarrollo de la inteligencia artificial.

En junio pasado, el director ejecutivo, Andy Jassy, ya había manifestado su voluntad de reducir costes en la empresa, en pleno auge de inversiones en la IA.

"Las reducciones que anunciamos hoy son una continuación de los esfuerzos por fortalecernos aún más al reducir más la burocracia, suprimir capas y mover recursos para garantizar que estamos invirtiendo en nuestras mayores apuestas", indicó en ese sentido Beth Galetti, vicepresidenta de recursos humanos y tecnología.

"Lo que hay que tener en mente es que el mundo evoluciona muy rápido. Esta IA generativa es la tecnología más transformadora que hemos visto desde el surgimiento de internet, y permite a las empresas innovar con mayor velocidad que antes", agregó Galetti, quien dio entender que en 2026 seguirán los recortes.

El lunes, varios medios estadounidenses habían adelantado que Amazon planeaba despedir a empleados que cumplen funciones de apoyo o estratégicas (recursos humanos, publicidad, gestión), aunque aseguraban que la cifra rondaba las 30.000 personas.