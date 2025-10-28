Este martes, en un Tribunal de la ciudad de La Plata, tuvo lugar una nueva audiencia clave contra Felicitas Alvitte, conocida como La Toretto, acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand en abril de 2024. En esta instancia se avanzó hacia una fecha para el comienzo del juicio contra la joven, aunque aún resta otra reunión previa.

Poco después de las 9 de la mañana las partes debatieron cuestiones técnicas y planteamientos en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 2. La principal apuntada ingresó por una puerta lateral e intentó no ser fotografiada tapándose la cara. Este encuentro ocurrió a dos semanas del anterior, cuando la joven de 21 años rompió en llanto y se abrazó con Valentina Velázquez, su amiga también imputada con la que habría competido en una picada al momento de atropellar a Armand. En principio Velázquez solo fue acusada por conducción temeraria, aunque la familia de la víctima pide que sea investigada por homicidio simple con dolo eventual al igual que Alvitte. Ambas jóvenes fueron acompañadas en la audiencia por sus familias y por amigos en común.

Flavio Gliemmo, el abogado de La Toretto, también contó que se decidió en un cuarto intermedio que las partes acortarán la lista de testigos que declararían en el proceso judicial, para no demorar demasiado hasta el veredicto. Esto se debe a que la lista inicial de quienes iban a brindar su testimonio superaba las 100 personas.

Sin embargo, también se conoció que los letrados defensores sostuvieron un planteo por ocultamiento de pruebas e insistieron con la recusación del fiscal de instrucción, Fernando Padován, al que Gliemmo citó como testigo. El abogado defensor explicó que fue "porque hubo maltrato, ocultamiento y un sinnúmero de elementos que hace poner en duda su buen desempeño". Sin embargo el mismo TOC Nº2, integrado por Silvia Hoerr, Analía Carrillo y Claudio Bernard, se opuso al pedido. También citaron a Paula Tempesta y Paola Alvitte --madre y hermana de la acusada-- y a las amigas de las implicadas, Lourdes y Agostina, que estuvieron presentes al momento del atropello.

La próxima audiencia preliminar se desarrollará en los primeros días del mes de diciembre, por lo que todo apuntaría a que el juicio pueda comenzar a inicios de 2026. Actualmente Alvitte se encuentra bajo régimen de prisión domiciliaria desde mayo, luego de meses detenida a la espera de los avances de la investigación y de los tiempos de la Justicia. La joven podría recibir una pena de entre 8 y 25 años de cárcel por el delito de homicidio simple con dolo eventual por el que está acusada.

El caso de La Toretto

La joven se hizo conocida como La Toretto por el personaje interpretado por Vin Diesel en la saga de películas de Rápidos y Furiosos. Antes del incidente había subido un video en Tik Tok donde decía "¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago la Toretto", lo que dio cuenta de su afición por las altas velocidades.

El 12 de abril de 2024, en La Plata, mientras presuntamente corría una picada contra Velázquez, se pasó varios semáforos en rojo conduciendo por encima de los 90 km/h hasta que en 13 y 32 atropelló a Armand. Esto quedó registrado en las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de La Plata. Algunas horas después el hombre de 36 años murió en el hospital San Roque de Gonnet al que había sido trasladado de urgencia. Según los investigadores, el vehículo conducido por Alvitte dejó más de 100 metros como huella de frenado y la víctima salió despedida por 60 metros por culpa del impacto.