Joseph Freyser Zabaleta Cubas, alias "Señor Jota", señalado como el autor intelectual del triple femicidio en Florencio Varela de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, declaró este martes ante el fiscal Adrián Arribas y negó conocer a las personas que están detenidas por el crimen.

“Mi delito y la causa que me implican acá es pantalla. No es como está comunicado”, dijo el hombre de nacionalidad peruana, que fue capturado el 27 de agosto en la Argentina tras un pedido de su país de origen por una situación de "rebeldía" en otra causa.

“No guardo ninguna relación con los detenidos de un hecho de una causa que desconozco”, dijo respecto al vínculo que mantendría con los 11 arrestados por el triple femicidio narco. “No conozco ni la 1-11-14 ni la Zavaleta”, dijo el imputado.

En la indagatoria, Zabaleta Cubas dio detalles de las personas con las que compartió celda en la Alcaidía de Cavia, y mencionó entre ellas a Jesús Méndez Pereda, quien el 14 de octubre le habría regalado "un cuaderno de pasta verde y blanca, que lleva su nombre con plumón indeleble en la parte lateral”.

En ese sentido, contó que durante el allanamiento que se hizo en la alcaldía el pasado viernes por la noche los investigadores “buscaban un cuaderno” similar al que le obsequió el preso.