Este martes en Resistencia, Chaco, comenzaron las audiencias por el femicidio de Cecilia Strzyzowski atribuido al clan Sena, compuesto principalmente por César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña, pareja y suegros de la víctima.

Entre jornada del martes y las del miércoles y jueves se elegirá a 12 chaqueños y chaqueñas --deben ser seis por género-- de entre 450 preseleccionados que integrarán el jurado popular y deberán decidir unánimemente la culpabilidad o inocencia de los acusados. Los seleccionados serán beneficiados con el anonimato durante el caso y no serán obligados a informar sobre la dirección de sus domicilios.

En esta jornada asistieron 250 candidatos y este miércoles se presentarán otros 100 posibles jurados. Fuentes ligadas a la investigación coincidieron en que "va a ser difícil armar un jurado completamente imparcial en el Chaco porque todos conocieron el caso", debido a sus contactos con miembros prominenetes de la política provincial y al debate social que provocó.

La primera instancia ocurrió en el Centro de Convenciones del Hotel Gala de Resistencia, donde también se desarrollarán las audiencias del miércoles y del jueves. Una vez definida la docena de integrantes del jurado, el caso se trasladará al Centro de Estudios Judiciales donde se desarrollará la audiencia del 31 de octubre y las planificadas para noviembre.

En estas primeras jornadas la querella y la defensa están evaluando a los ciudadanos citados para obtener el jurado más imparcial posible. Para ello están a disposición de las partes las recusaciones con y sin causa, que deberán ser admitidas por la jueza técnica Dolly Fernández.

Tras definir el jurado popular se sucederán las siguientes etapas del juicio: en primer lugar la instrucción técnica que la jueza brindará al jurado y los alegatos de apertura, donde el Equipo Fiscal Especial, la querella y la defensa expondrán sus teorías del caso.

Luego comenzarán las declaraciones de testigos y peritos y seguirán los alegatos de clausura donde las partes expresarán qué veredictos entienden que debe comunicar el jurado. Más tarde llegarán las instrucciones finales de la jueza y, por último, el veredicto de cierre del caso.

La primera testigo que declare será Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski. La mujer se había marchado de Chaco para irse a vivir a la Patagonia tras el femicidio de su hija, pero regresó el pasado lunes al noreste argentino. En su vuelta a su provincia natal, Romero debió ser constantemente acompañada por la custodia debido a las amenazas que recibió.

Los del banquillo

Ya en esta primera audiencia estaban presentes los principales acusados, César y Emerencinao Sena, junto a Marcela Verónica Acuña. César, pareja de Cecilia Strzyzowski, fue imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor. En tanto sus padres fueron acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipes primarios.

Emerenciano y César Sena eligieron estar con chaleco antibalas, y el padre también se colocó un barbijo que le tapaba la mitad del rostro. Sus caras serias y sus intercambios con sus abogados fueron parte de cómo se mostraron al público en el inicio del juicio.

Junto a ellos estuvieron los otros cuatro acusados: Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Fabiana González y Griselda Reinoso, todos imputados por el delito de encubrimiento agravado. La pareja de González y Obregón era parte del círculo de confianza de la familia Sena, mientras que la pareja de Melgarejo y Reinoso cuidabn el campo de la familia acusada conocido como "la chanchería".

El caso

El 2 de junio de 2023 fue el último día que se vio con vida a Cecilia Strzyzowski, que fue al domicilio de sus suegros en el barrio Emerenciano. El nombre de la localidad se llama así por el mismo Emerenciano Sena, que lo creó junto con su esposa en base a un movimiento social que también construyeron desde los 2000.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el ingreso de Cecilia a la vivienda, pero nunca mostraron su salida. De acuerdo con la investigación, la mujer fue víctima de femicidio ese mismo día y su cuerpo habría sido quemado en una chanchería de los Sena.

Los investigadores obtuvieron pruebas que complican aún más a la familia Sena, dado que encontraron cerca del presunto lugar de los hechos el anillo de compromiso de Strzyzowski, un dije y sus restos óseos, incluyendo 16 dentarios, correspondientes a la víctima según análisis de ADN. Según los mismos investigadores, Acuña no aceptaba la relación de su hijo con Cecilia, argumento que para los fiscales explica el motivo del crimen.