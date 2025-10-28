Pasados los análisis de la derrota electoral y con el inicio del escrutinio definitivo desde este miércoles, el peronismo de la provincia de Buenos Aires empieza a organizarse para encarar el cierre de un año al que todavía le quedan muchos pendientes. Algunos de ellos los tratará el viernes en una nueva cumbre con los intendentes de su espacio.

“Mientras nos muestran la euforia de los mercados financieros, sobre todo los de Nueva York, no hay indicios de que vayan a cambiar las perspectivas del empleo y los ingresos en nuestro país”, dijo el gobernador en Florencio Varela.

Allí recorrió los avances de obras del nuevo Polo Educativo en el barrio La Carolina, una obra que lleva adelante el OPISU y proyecta la construcción de los edificios para una escuela primaria y una secundaria, que incorporarán 1.080 vacantes en el distrito dando respuesta a la demanda educativa de la zona.

Más tarde, ya en La Plata, recibió a sus ministros más cercanos para avanzar en conversaciones sobre los temas pendientes, entre ellos, el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva para 2026.

Para entonces, desde la oficina del mandatario ya se habían cursado las invitaciones a los más de 40 intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para que concurran a un encuentro que se llevará adelante este viernes en la Casa de Gobierno bonaerense. Una fuente del espacio dijo a este medio que la reunión será “definitoria” para las decisiones que tome en adelante Kicillof.

Los intendentes del MDF fueron de los primeros en salir a hablar luego de que quedaran en la mira por su accionar en la campaña de octubre. “A veces cuando hay que buscar un chivo quieren agarrar a los intendentes, y me duele tremendamente porque estamos haciendo un trabajo extraordinario”, dijo Mario Secco desde Ensenada.

Mientras tanto, del otro lado de la plaza San Martín se reunieron las máximas autoridades legislativas del peronismo en la Cámara de Diputados. La cita congregó al presidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera; al jefe de bloque oficialista, Facundo Tignanelli -que ofició de anfitrión en su despacho-; el diputado y presidente de la comisión de Presupuesto, Juan Pablo de Jesús, y el titular de la comisión de Legislación General, Ruben Eslaiman.

Según pudo reconstruir Buenos Aires/12 allí realizaron un repaso del estado de situación por el efecto de las elecciones, como así también una diagramación de la actividad legislativa en lo que resta del año.

En conjunto, acordaron que el presidente del cuerpo, el massista Guerrera, se comunicaría con el gobernador para determinar por qué cámara y cuándo se va a girar el proyecto de Presupuesto, con la idea de comenzar a organizar el trabajo legislativo en ese sentido.

Desde la Legislatura confiaron que, a diferencia del año pasado, el paquete tendrá sanción, aunque saben que uno de los puntos a tratar tendrá que ver con los cargos en la Contaduría general, el Directorio del Banco Provincia, el Consejo de Educación y la Corte que pretenden desde la oposición, además de un fondo para los municipios que demandan que sea con un monto fijo y de uso libre para los intendentes.

Sergio Massa, por su parte, también ordenó a los suyos luego de las elecciones. El jefe del Frente Renovador convocó a sostener la unidad de Fuerza Patria y, con su equipo, definió algunas líneas de acción en adelante.

En los laboratorios renovadores sostienen que toda la responsabilidad es de Javier Milei y que ya no puede poner excusas porque la crisis sigue y las familias sienten el impacto de las medidas económicas. Ante eso, evalúan que, pese a la derrota del domingo, el peronismo es la alternativa porque es el sector política que mantiene fuerza electoral, algo que demostró al sostener las 46 bancas nacionales que estaban en juego. “Hay estructura y representación para dar la disputa”, sostuvieron.

Por eso, el exministro de Economía pidió a los suyos no entrar en internas y “seguir construyendo”. Para el exfuncionario, este no es el tiempo de discutir en público sobre las responsabilidades de la derrota porque “el pueblo espera coherencia” y no peleas. En esa línea, planteó a la unidad como “un valor” y les marcó que ir divididos es perder fuerza y que, aunque haya diferencias, la orden es “defender la unidad”.

Con todo, al peronismo le quedan muchos puntos por resolver antes de que concluya el año. Además del Presupuesto, si habrá o no cambios de gabinete y qué va a pasar con el pedido de habilitación de toma de deuda, que en Calle 6 consideraron clave para poder hacer frente a obligaciones de pago de deudas previas tomadas por María Eugenia Vidal.

A ese paquete de definiciones inconclusas se suma la discusión por la renovación de autoridades del PJ bonaerense, que actualmente está a cargo del diputado nacional Máximo Kirchner.

Como dio cuenta Buenos Aires/12, ya comenzó la danza de nombres, pero la derrota electoral del peronismo volvió a encender el fuego interno en esa disputa. Por caso, 24 horas después de conocerse el resultado del escrutinio provisorio, las sedes del PJ nacional y de La Plata aparecieron cubiertas con mensajes de exigencia a una convocatoria a la renovación de autoridades. Bajar la espuma interna, el primer paso para la continuidad.





