Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este miércoles.
Volvió la presión sobre el dólar
El respiro duró poco. Tras el shock positivo que generó el resultado electoral para los mercados, volvieron las presiones cambiarias y el dólar recuperó parte del terreno perdido en la rueda anterior. El oficial mayorista rebotó con fuerza este martes y cerró nuevamente cerca del techo de la banda, mientras que los paralelos acompañaron la tendencia alcista. El dólar mayorista escaló hasta los 1485 pesos durante la rueda y finalmente cerró cerca de los 1470 pesos, mientras que el minorista volvió a rozar los 1500 pesos en algunos bancos privados. El dólar MEP avanzó 2,7 por ciento a 1475 pesos, mientras que el CCL se ubicó por encima de 1485, mostrando que la demanda de cobertura sigue activa pese al optimismo electoral.
Leé la nota completa
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1445 para la compra y $1495 para la venta.
El dólar blue está a $1450 para la compra y a $1470 para la venta.