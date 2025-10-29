Los datos de la Dirección Nacional Electoral (Dine) vinculados a los resultados de las elecciones legislativas 2025 permiten conocer --entre otros filtros como sección electoral, municipio y localidad-- cómo se votó en cada mesa electoral del territorio de la PBA. Las y los argentinos acudieron a las urnas este domingo para renovar 127 bancas de diputados y 24 de senadores de 8 distritos.

Cómo votó mi mesa en las elecciones legislativas 2025

A pesar de la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE) --que ordenó publicar los resultados distrito por distrito--, el Gobierno desoyó la indicación y difundió resultados totales. Francos dijo que La Libertad Avanza, única fuerza que se presentó con ese mismo sello, sacó el 41% de los votos contra 24% de Fuerza Patria.

Así, el peronismo puso en juego 48 bancas de diputados y consiguió renovarlas. Sumadas a las 53 que mantiene, tendrá un bloque de 101 legisladores. La Libertad Avanza tenía en juego 8 bancas y obtuvo 64. Conserva 29 con lo cual totalizará una bancada de 93.

En tanto, en el Senado, Fuerza Patria queda con un bloque de 28 legisladores contra 20 de La Libertad Avanza.

Cómo saber quién ganó en mi mesa: paso a paso

La consulta se puede hacer a través de este widget desarrollado por Página|12 en tres simples pasos:

Buscar el número de mesa en el sitio oficial:

https://www.padron.gob.ar/ Seleccionar el municipio. Seleccionar en número de mesa.

Al presionar "Buscar", el widget entregará los resultados de la mesa en la que votaste, siempre en base al escrutinio provisorio.

Seguí leyendo: