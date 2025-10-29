Chris Evans, conocido mundialmente como "Capitán América", y Alba Baptista, famosa por su interpretación en La monja guerrera, anunciaron el nacimiento de su primera hija, Alma Grace. Después de meses de especulaciones, confirmadas por registros en Massachusetts, la pareja recibe con alegría a su bebé, de quien aún no han ofrecido más detalles.

El nacimiento, anticipado por rumores

Desde que Evans y Baptista oficializaron su relación en redes sociales, la pareja ha generado un gran interés mediático. A medida que su romance se hacía público, las especulaciones sobre un posible embarazo comenzaron a circular desde el verano pasado. El comentario del padre de Baptista, que sugería la inminente llegada de un nieto, avivó estas sospechas. "Muchas gracias, querido Chris. ¡Te tocará pronto a ti!", comentó Luiz Baptista en un homenaje por el Día del Padre, lo que aumentó la expectativa entre sus seguidores.

Un romance alejado de los reflectores

Chris y Alba, cuyas vidas públicas suelen mantenerse al margen del escrutinio, prefirieron manejar su relación sin la constante atención de los medios. Según fuentes cercanas, desde que se conocieron en Europa, la química fue inmediata y forjaron un vínculo sólido y duradero. Aunque se casaron en ceremonias privadas en 2023, su prioridad siempre fue proteger su vida personal.

Chris Evans: de héroe de acción a padre

La transición de Chris Evans hacia la paternidad representa un cambio significativo en la vida del actor. Desde hace tiempo, Evans había expresado su deseo de formar una familia. En entrevistas anteriores, compartió la importancia de expandir su legado personal a través del amor y la vida familiar. "Eso es exactamente lo que quiero", declaró en una ocasión refiriéndose a sus planes de matrimonio y paternidad, señalando que solo esperaba el momento apropiado.

Con la llegada de Alma Grace, la pareja parece preparada para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas, alejados del brillo de Hollywood pero unidos por el amor en su hogar en la Costa Este. Su compromiso con la privacidad y la familia sigue siendo una constante, como han demostrado hasta ahora. En este contexto, Evans y Baptista han optado por no hacer declaraciones oficiales, manteniendo el perfil discreto que los caracteriza.

